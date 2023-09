La nuova stagione della Serie C è alle porte e la tensione è palpabile. L’Avellino, allenato da Rastelli e considerato una delle squadre più forti del girone C, farà il suo debutto stagionale a casa, ospitando il Latina. La partita si svolgerà allo stadio Partenio-Lombardi sabato 2 settembre alle 20:45, con l’arbitro Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio a dirigere l’incontro. Ecco dove vedere Avellino-Latina in diretta tv e in streaming.

I lupi di Rastelli sono tra i favoriti per la promozione in Serie B

Il Partenio-Lombardi si preannuncia esaurito, con i tifosi locali che hanno risposto con entusiasmo agli investimenti fatti dalla dirigenza dell’Avellino. Dopo una stagione precedente deludente, la squadra irpina punta alto quest’anno, risultando tra le favorite della Serie C. L’obiettivo è iniziare con una vittoria per mettere alle spalle le prestazioni sottotono dell’ultimo campionato.

L’Avellino si schiererà presumibilmente con un 4-3-1-2, con Ghidotti tra i pali e un tridente di centrocampo composto da Dall’Oglio, Palmiero e D’Angelo. Varela agirà come trequartista, dietro la coppia d’attacco formata da Patierno e Marconi.

Il Latina, guidato dall’allenatore Di Donato, opterà per un 3-5-2. Cardinali sarà il portiere, mentre De Santis, Rocchi e Di Renzo costituiranno la linea difensiva. Il centrocampo sarà affidato a Ercolano, Di Livio, Cittadino, Riccardi e Gallo, con Jallow e Mastroianni in attacco.

Dove vedere Avellino-Latina in tv e in streaming: come seguire l’incontro

La Serie C 2023/24 sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. Il match Avellino-Latina sarà visibile su Sky Calcio, al canale 253. Per chi preferisce godersi la gara da casa, Sky ha acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione delle partite della Serie C per la stagione 2023/24, garantendo una copertura di alta qualità.

La partita sarà disponibile in streaming su NOW e Sky Go, piattaforme che permettono di seguire l’evento in diretta da vari dispositivi, incluso il vostro smartphone, tablet o computer.