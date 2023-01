“Tutto potrebbe essere già programmato da tempo”. Sono le parole che Salvatore Baiardo, ex prestanome dei Graviano, ha riferito a L’Arena di Massimo Giletti nello scorso novembre 2022, riguardo l’arresto di Matteo Messina Denaro, catturato lunedì 16 gennaio 2023. Dichiarazioni che all’epoca sembravano sibilline e che, ad oggi, a qualcuno sono risultate profetiche. Ma chi è Salvatore Baiardo? Scopriamo di più sulla biografia del pentito di mafia, su dove potrebbe vivere ora e ripercorriamone l’intervista su Messina Denaro.

Chi è il prestanome dei Graviano: la sua biografia, cosa ha fatto

Salvatore Baiardo è noto a tantissimi come il prestanome di Graviano. Era un gelataio di Omegna, comune della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, ed era il factotum della famiglia ora composta da quattro fratelli, Benedetto, Filippo, Giuseppe e Nunzia; sono i figli di Michele Graviano, “uomo d’onore” di Brancaccio assassinato nel 1982.

Baiardo, di origini siciliane, ha iniziato a parlare con i magistrati di Firenze che indagano sui mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo quanto riportato dai giornalisti di Repubblica, Baiardo avrebbe fatto varie rivelazioni agli inquirenti facendo anche un nome mai emerso in alcuna inchiesta. Il nome in questione sarebbe un esponente politico piemontese, attuale sindaco di un piccolo centro del Verbano. È proprio per questo che le sue testimonianze sono considerate preziose.

L’intervista di Salvatore Baiardo su Matteo Messina Denaro

Ma ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica su Salvatore Baiardo, come detto, è stata l’intervista che ha rilasciato a novembre 2022 su Matteo Messina Denaro.

Nel programma di La7, che nel giorno dell’arresto del latitante ha dedicato un articolo a Baiardo, il pentito disse: “Chissà che al nuovo governo non arrivi un regalino… che un Matteo Messina Denaro, che presumiamo sia molto malato, faccia una trattativa lui stesso di consegnarsi per un arresto clamoroso? Così arrestando lui, possa uscire qualcuno che ha ergastolo ostativo senza che si faccia troppo clamore. Tutto potrebbe già essere programmato da tempo”.

Dove vive Salvatore Baiardo? Nel 2021 viveva in Lombardia

Ma dove vive al momento Salvatore Baiardo? Un articolo de “Il Quotidiano Piemontese”, risalente al 2021, afferma come l’ex gelataio di Omegna viva in Lombardia. Tuttavia, non abbiamo notizie più recenti a riguardo.