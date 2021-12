Torna lo spettacolo di quello che è considerato da tantissimi il vero derby di Puglia. Bari-Taranto fa capolino nel calendario della Serie C dopo ben 29 anni di attesa. Una partitissima, sentita da entrambe le parti, che può decidere qualcosa più dei punti in classifica. Ecco dove vederla in tv e streaming, quali saranno le formazioni e il pronostico del match.

Derby senza i tifosi ospiti: news sui biglietti venduti, formazioni e pronostico

Bari-Taranto, per tanti, è il derby della Puglia. Sebbene le rivalità, da parte barese, siano anche con Lecce e Foggia, è forse il tarantino l’avversario più atteso. Lo stesso si può dire dalla parte ionica, dove da tanti anni resiste una rivalità che travalica lo sport. Purtroppo, un derby non è tale senza i tifosi ospiti, ma è questo lo scenario a cui assisteremo per la gara del “San Nicola”: la trasferta è stata infatti vietata ai sostenitori rossoblù, che non potranno guardare il match.

Al momento i biglietti venduti sono oltre 5mila; ancora pochi, se si considera il grande entusiasmo della tifoseria della capolista. Pronostico che per diverse ragioni sorride ai biancorossi, che dovranno stare attenti a non incappare in uno scivolone. Le probabili formazioni del derby:

Bari (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Celiento, Terranova, Mazzotta; Mallamo, Maita, D’Errico; Botta; Antenucci, Paponi.

Taranto (4-3-3): Chiorra; Versienti, Riccardi, Benassai, Di Maria; Labriola, Bellocq, Civilleri; Pacilli, Italeng, Giovinco.

Bari-Taranto, dove vederla in tv e streaming: come seguirla in diretta

Bari-Taranto sarà visibile in tv su Sky Sport. Il servizio Primafila permetterà a tutti coloro i quali decideranno di acquistare il ticket per la gara di guardarla in diretta sul canale 252 del satellite.

Sarà inoltre possibile seguire la gara in streaming, grazie a Eleven Sports. Anche questo servizio, garantito da uno dei broadcaster ufficiali del torneo, è a pagamento. Anche le pagine social delle due squadre posteranno aggiornamenti circa l’andamento della gara, che potrete seguire anche in tempo reale su Diretta.it, nella pagina dedicata a Bari-Taranto.