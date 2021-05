Incontro cruciale quello che si giocherà questo pomeriggio al “Gustavo Ventura”: Bisceglie-Paganese è una delle due gare che vale una stagione. La partita d’andata dei playout di Serie C è un confronto da non perdere per gli appassionati di calcio, ma soprattutto per i tifosi delle due squadre, che aspettano questa partita da tempo. Ecco dove vederla in diretta tv e in streaming, e altre info sull’orario della partita e sulle formazioni che scenderanno in campo.

La partita d’andata dei playout di Serie C si gioca al “Ventura”: il regolamento

Tutto pronto per un incontro che promette davvero scintille. Paganese 32, Bisceglie 30, con la Cavese retrocessa direttamente e il Trapani fallito dopo una manciata di settimane dall’inizio del campionato: questo è il quadro che ci si presenta prima del match. La prima partita, come da regolamento, si gioca in Puglia; domenica prossima ci sarà il ritorno a Pagani.

Come funzionano i playout di Serie C? Il regolamento dice che, come sempre, a passare dopo la gara di ritorno è la squadra che ha ottenuto il miglior ‘aggregate’, ovvero un risultato complessivo favorevole tra le due gare. In caso di parità assoluta tra gol segnati, non vale la regola dei gol in trasferta, ma viene retrocessa la squadra che ha ottenuto il peggior piazzamento in classifica in stagione regolare, ovvero il Bisceglie.

Bisceglie-Paganese streaming, dove vederla: come seguire l’incontro

Bisceglie-Paganese verrà trasmessa in streaming da Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti per il campionato di Serie C e per playoff e playout. Il servizio è a pagamento, e per accedervi c’è bisogno di entrare nella propria area riservata immettendo le proprie credenziali. Eleven Sports è visibile in streaming da pc, tablet e smartphone.

Bisceglie-Paganese in tv, dove vedere la gara d’andata dei playout di Serie C

La gara di andata dei playout di Serie C Bisceglie-Paganese non verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, tramite il servizio Primafila. Tuttavia, un modo per guardarla tramite il proprio televisore c’è. Collegandosi con una Smart Tv all’applicazione di Eleven Sports sarà possibile fruire del match con le stesse modalità .

Bisceglie-Paganese, orario e formazioni del match

L’orario d’inizio di Bisceglie-Paganese è quello delle 17:30. Ecco le probabili formazioni dell’incontro.