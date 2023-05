La campagna “Io per lei 2023” riporta in tutte le piazze italiane il 6 e 7 maggio 2023 i deliziosi “Cuori di biscotto Telethon”, un regalo gustoso e originale per celebrare la Festa della Mamma. Acquistando questi biscotti, è possibile direttamente la ricerca sulle malattie genetiche rare e darai speranza a molte mamme. Vediamo insieme quali sono le piazze dove sarà possibile trovare i biscotti Telethon 2023, cosa contiene la scatola e qual è il prezzo a cui sono venduti.

Quali sono i gusti e le scatole in cui sono disponibili

Quest’anno, i Cuori di biscotto sono disponibili in tre gusti prelibati e unici: arance di Sicilia, gocce di cioccolato e farina integrale. Frutto della collaborazione tra la Fondazione Telethon e la storica pasticceria genovese Grondona, i biscotti sono realizzati con ingredienti di alta qualità e seguendo ricette originali e gustose.

Le scatole di latta, disponibili in tre diversi colori metallizzati (arancione per i biscotti all’arancia di Sicilia, lilla per quelli con gocce di cioccolato e verde per i biscotti con farina integrale), sono impreziosite da un’illustrazione elegante ed esclusiva, rendendole perfette per essere collezionate.

La nuova grafica rappresenta le tre anime della Fondazione Telethon: ricercatori, donatori, volontari e beneficiari. Questi elementi sono interdipendenti e hanno un unico scopo: la vita.

Ogni scatola di latta contiene 3 vaschette, ognuna delle quali imballata separatamente e con 6 biscotti al suo interno. In totale, ci sono 18 biscotti per un peso complessivo di 300 grammi.

Dove trovare i biscotti Telethon 2023: piazze dove acquistarli e prezzo

Le scatole di biscotti Telethon 2023 saranno acquistabili al costo di 15 euro per scatola. L’utente potrà scegliere tra due metodi di spedizione: Standard con consegna in 6 giorni lavorativi ed Express con consegna in 4 giorni lavorativi dal completamento dell’ordine. Il contributo aggiuntivo per la spedizione Standard è di 7,00 euro per la spedizione Express è di 15,00 euro.

Il portale ufficiale di Telethon ha messo a disposizione degli utenti un sistema per scoprire qual è la piazza più vicina dove acquistare i biscotti.