Emozione, fede e tradizione si uniscono in questa manifestazione religiosa, mantenendo viva la devozione verso la Madonna di Pompei e il suo pellegrinaggio. Ma qual è il percorso da fare per andare a Pompei a piedi? Per chi proviene da Napoli, di solito la partenza è fissata presso la Basilica Santa Maria del Carmine Maggiore a Napoli, per proseguire, poi, verso Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre Annunziata, dove a ogni tappa numerosi altri pellegrini si uniranno al gruppo in cammino.

Per coloro i quali giungono da Salerno, la Statale 18, che attraversa i territori comunali di Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Pagani, Angri, Scafati e Pompei, è solitamente la strada più percorsa.