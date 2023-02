Clamoroso quanto accaduto a Sanremo 2023 con Blanco. Il giovane cantante, vincitore dell’edizione 2022 con Mahmood, ha spaccato la scenografia mentre cantava la sua “L’Isola delle Rose”. Davvero incredibile quanto successo, con il pubblico che è esploso in una bordata di fischi verso l’artista.

Blanco a Sanremo 2023 distrugge la scenografia: “Non sentivo in cuffia”

Uno scatto di rabbia. Così potremmo sintetizzare l’azione di Blanco a Sanremo 2023. Il cantante, a causa di alcuni problemi tecnici, ha decisamente perso il controllo di sé stesso. Blanco ha infatti praticamente distrutto la scenografia del palco dell’Ariston, dedicata alla sua nuova canzone “L’Isola delle Rose” e, pertanto, ricoperta di rose.

All’inizio sembrava una gag, poi però Amadeus chiede lumi al cantante. Blanco, a quel punto, spiega: “Non sentivo in cuffia e mi sono arrabbiato. Purtroppo non sentivo la voce”. E, quando gli si è chiesto il significato del gesto, ha risposto: “Il significato è che non andava la voce e mi sono divertito comunque. La cosa bella della musica è che non bisogna sempre seguire uno schema. Ci sono cose che non vanno bene, se volete la rifaccio volentieri, ma ho provato comunque a divertirmi”.

A quel punto Amadeus ha detto a Blanco che avrebbe potuto ricantare la canzone quando si sarebbero risolti i problemi tecnici. Ma l’Ariston ha risposto con una pioggia di fischi. Il comportamento di Blanco, infatti, non è per nulla piaciuto: l’aver distrutto la scenografia, e in particolar modo le meravigliose rose del palco, ha indispettito il pubblico, che non gradirà di certo un’eventuale seconda esibizione da parte sua.