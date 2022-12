Il Capodanno è sicuramente un’ottima occasione per dedicare alle persone a cui vogliamo bene un pensiero dolce. Farlo con un messaggio di auguri che ci permetta di dimostrar loro tutto il nostro affetto è un bel gesto, ma per riuscire a sorprendere tutti non c’è niente di meglio che gli fare auguri di Buon Anno 2023 in tutte le lingue del mondo. Ecco una lista davvero utile per questo scopo.

Gli auguri di Capodanno in spagnolo: ecco le frasi più belle

Cominciamo con una delle lingue più diffuse e musicali del mondo. La lingua spagnola è uno degli idiomi più apprezzati di tutti. Normale, quindi, come in tanti vogliano fare degli auguri con un tocco latineggiante. La traduzione spagnola dell’italiano “Felice anno nuovo” è “Feliz año nuevo”. Alcune delle frasi più belle per augurare Buon Anno 2023 in spagnolo ad amici e parenti:

Que la alegría te encuentre y nunca te suelte. Un próspero año nuevo. Possa la gioia trovarti e non lasciarti mai andare. Felice anno nuovo.

La felicidad no son cosas, sino momentos. ¡Feliz año nuevo!

La felicità non è nelle cose, ma nei momenti. Buon anno!

Auguri di Buon 2023 in francese e in portoghese: alcune frasi originali

Le lingue neolatine – non ce ne vogliano gli amanti di inglese e tedesco, per cui c’è spazio più avanti – sono la passione di tantissimi. La musicalità delle parole, la pronuncia delle lettere, fa sì che siano davvero particolari da leggere. Eccoci, dunque, alla lingua di Prévert: vediamo alcune frasi per augurare Buon 2023 in francese ad amici e parenti.

Je te souhaite 12 mois de réussite, 52 semaines de succès, 365 jours de chances, 8760 heures de santé et 525600 minutes d’amour. Très heureuse année! Ti auguro 12 mesi di trionfi, 52 settimane di successi, 365 giorni di opportunità, 8760 ore di salute e 525600 minuti di amore. Felice anno nuovo!

Une année se termine, une autre la remplace : voici une merveilleuse occasion de vous adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite. – Un anno sta finendo e uno nuovo lo sostituirà: vi auguro i miei migliori auguri di felicità e di successo.

Passiamo ora al portoghese, probabilmente una delle lingue più belle e dolci del mondo. Ecco una frase di buon 2023 in portoghese da inviare su WhatsApp:

Festeje, comemore, coma e beba bastante, pois o que engorda não é o que se come entre o Natal e o Ano Novo, mas sim, o que se come entre o Ano Novo e o Natal. Festeggia, festeggia, mangia e bevi tanto, perché quello che fa ingrassare non è quello che mangi tra Natale e Capodanno, ma quello che mangi tra Capodanno e Natale.

Come si dice Buon Anno in inglese e in tedesco: le frasi per il 2023

Dicevamo delle lingue germaniche. L’inglese è sicuramente la più conosciuta di tutte. Si sa che non si può andare da nessuna parte senza conoscere qualche rudimento di questa lingua. A differenza delle altre, fa colpo solo con delle frasi davvero originali: “Happy New Year” è ormai scontato! Ecco alcune delle frasi di buon anno 2023 in inglese differenti dalle altre:

Wish you and your family a joyful, bright, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year! Auguro a te e alla tua famiglia un nuovo anno felice, luminoso, in salute, prospero e felicissimo! Felice anno nuovo!

It’s not the destination, it’s the journey. May you enjoy each day of your adventure. Happy New Year! Non è la destinazione, è il viaggio. Che tu possa godere ogni giorno della tua avventura. Felice anno nuovo!

Happy New Year! May the New Year bring to you warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination. Felice anno nuovo! Possa il nuovo anno portarti il calore dell’amore e una luce che guidi il tuo cammino verso una destinazione positiva.

Se, invece, per il tedesco la forma classica prevede “Ein gutes neues Jahr”, va detto che, per essere ancor più originali, esistono altre frasi pensate per augurare buon anno 2023:

Ich wünsche Dir und Deinen Lieben eine märchenhafte Weihnachtszeit und ein wundervolles Neues Jahr. Auguro a te e ai tuoi cari un Natale da favola e un meraviglioso Anno Nuovo.

An der Schwelle zum Neuen Jahr wünschen wir Euch von Herzen alles Gute! Alle soglie del nuovo anno ti auguriamo tutto il meglio!

Auguri Buon Anno 2023 in tutte le lingue del mondo: lista completa

Davvero credete di accontentarvi? No, di certo! Questa è la lista completa degli auguri di buon anno in tutte le lingue del mondo. Come per il buon anno 2022 in tutte le lingue, indicheremo il nome della lingua corrispondente in inglese per comodità di interpretazione anche per gli stranieri.

ALBANIAN Gëzuar vitin e ri

ALSATIAN e glëckliches nëies / güets nëies johr

ARABIC aam saiid / sana saiida

ARMENIAN shnorhavor nor tari

AZERI yeni iliniz mubarek

AFRIKAANS gelukkige nuwejaar

BAMBARA bonne année

BASQUE urte berri on

BELARUSIAN З новым годам (Z novym hodam)

BENGALI subho nababarsho

BERBER asgwas amegas

BETI mbembe mbu

BOBO bonne année

BOSNIAN sretna nova godina

BRETON bloavez mad

BULGARIAN честита нова година (chestita nova godina)

BIRMAN hnit thit ku mingalar pa

CANTONESE kung hé fat tsoi

CATALAN feliç any nou

CHINESE xin nièn kuai le / xin nièn hao

CORSICAN pace e salute

CROAT sretna nova godina

CZECH šťastný nový rok

DANISH godt nytår

DUTCH gelukkig Nieuwjaar

ESPERANTO felicxan novan jaron feliæan novan jaron

ESTONIAN head uut aastat

FAROESE gott nýggjár

FINNISH onnellista uutta vuotta

FLEMISH gelukkig Nieuwjaar

FRIULAN bon an

GALICIAN feliz aninovo

GEORGIAN gilotsavt aral tsels

GREEK kali chronia / kali xronia eutichismenos o kainourgios chronos

GUARANÍ rogüerohory año nuévo-re

HAITIAN CREOLE bònn ané

HAWAIIAN hauoli makahiki hou

HEBREW shana tova

HINDI nav varsh ki subhkamna

KANNADA hosa varshada shubhaashayagalu

KHMER sur sdei chhnam thmei

KIRUNDI umwaka mwiza

KOREAN seh heh bok mani bat uh seyo

KURDE sala we ya nû pîroz be

HUNGARIAN boldog új évet

ICELANDIC farsælt komandi ár

INDONESIAN selamat tahun baru

IRISH GAELIC ath bhliain faoi mhaise

JAPANESE akemashite omedetô

KABYLIAN asseguèsse-ameguèsse

NORWEGIAN godt nytt år

MACEDONIAN srekna nova godina

MALAGASY arahaba tratry ny taona

MALAY selamat tahun baru

MALTESE sena gdida mimlija risq

MAORI kia hari te tau hou

MONGOLIAN shine jiliin bayariin mend hurgeye (Шинэ жилийн баярын мэнд хvргэе)

MORÉ wênd na kô-d yuum-songo

LAO sabai di pi mai

LATIN felix sit annus novus

LATVIAN laimīgo Jauno gadu

LINGALA bonana / mbula ya sika elamu na tonbeli yo

LITHUANIAN laimingų Naujųjų Metų

LOW SAXON gelükkig nyjaar

LUXEMBOURGEOIS e gudd neit Joër

OCCITAN bon annada

PERSIAN sâle no mobârak

POLISH szczęśliwego nowego roku

ROMANI bangi vasilica baxt

ROMANIAN un an nou fericit / la mulţi ani

RUSSIAN С Новым Годом (S novim godom)

SAMOAN ia manuia le tausaga fou

SANGO nzoni fini ngou

SOBOTA dobir leto

SWAHILI mwaka mzuri

SWEDISH gott nytt år

SWISS-GERMAN äs guets Nöis

SARDINIAN bonu annu nou

SCOTTISH GAELIC bliadhna mhath ur

SERBIAN srecna nova godina

SHONA goredzwa rakanaka

SINDHI nain saal joon wadhayoon

SLOVAK stastlivy novy rok

SLOVENIAN srečno novo leto

TAMIL iniya puthandu nalVazhthukkal

TATAR yana yel belen

TELUGU nuthana samvathsara subhakankshalu

TAGALOG manigong bagong taon

TAHITIAN ia ora te matahiti api

THAI sawatdii pimaï

TIBETAN tashi délek

TURKISH yeni yiliniz kutlu olsun

UDMURT Vyľ Aren

UKRAINIAN novym rokom

URDU naya saal mubarik

WALOON bone annéye / bone annéye èt bone santéye

WELSH blwyddyn newydd dda

WEST INDIAN CREOLE bon lanné

YIDDISH a gut yohr

VIETNAMESE Chúc Mừng Nam Mới / Cung Chúc Tân Niên / Cung Chúc Tân Xuân