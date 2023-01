È conosciuta per lo più per la Befana, la creatura mitologica che porta dolci ai bambini buoni e carbone a quelli cattivi. Ma l’Epifania ha un significato religioso molto profondo, intimamente legato alla figura di Gesù e a quella dei Re Magi. Ecco dunque alcune frasi e immagini di buona Epifania 2023 a sfondo religioso.

Il significato della ricorrenza: perché si festeggia il 6 gennaio

Nota anche come Teofania nelle tradizioni cristiane orientali, l’Epifania è una festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio, incarnato in suo figlio Gesù Cristo. Il significato profondo della ricorrenza è legato alla commemorazione della visita dei Re Magi a Gesù, nato il 25 dicembre e, dunque, ancora nella grotta di Betlemme. Anche per questo il 6 gennaio è il Giorno dei Re Magi e in alcune tradizioni viene celebrato come Piccolo Natale.

L’Epifania del Signore, così viene definita, “può essere letta come una vera e propria “scuola di santità”: la vita divina, quando entra nella storia, non può rimanere nascosta, ma si manifesta agli occhi di tutti, nessuno escluso. Ma è necessario sapere coglierla. Ed è questo il senso più pieno della rivelazione cristiana: Dio condivide il cammino degli uomini perché l’umanità intera possa attingere alla fonte della vera vita”, affermano i cristiani.

Frasi di auguri di buona Epifania 2023 religiosa

Ecco dunque alcune frasi di auguri per una buona Epifania 2023 a tema religioso.