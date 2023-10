È una delle feste più amate dai più piccoli, Halloween, la notte in cui si fa “dolcetto o scherzetto”, la notte in cui provare paura non è certo qualcosa di cui vergognarsi. Le origini di questa ricorrenza sono davvero antichissime, e risalgono a migliaia di anni fa. Scopriamo insieme tutto quanto è legato a questa festa di origine celtica.

Le radici storiche di una festa antichissima

Halloween, spesso chiamato “La Notte delle Streghe”, ha origini che risalgono a oltre 2000 anni fa, nell’antica festività celtica di Samhain (pronunciato “sow-in”). Gli antichi Celti, che vivevano nelle attuali Irlanda, Regno Unito e nord della Francia, celebravano il nuovo anno il 1° novembre. Questa data segnava la fine dell’estate e della stagione del raccolto e l’inizio dell’inverno, un periodo associato spesso a morte. Credevano che la notte prima del nuovo anno, ovvero il 31 ottobre, i confini tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventassero sfumati. Durante Samhain, si riteneva che i fantasmi dei defunti tornassero sulla terra, causando problemi e danneggiando i raccolti. Tuttavia, questa era anche una preziosa opportunità per i Druidi, o sacerdoti celtici, di fare previsioni sull’anno a venire.

Le tradizioni e i riti che parlano di questa festa

Con il passare dei secoli, Samhain si è fuso con altre festività, incluso il giorno di Tutti i Santi, una festa cristiana celebrata il 1° novembre. Tuttavia, molte delle tradizioni di Halloween che conosciamo oggi sono emerse da queste radici antiche. Ad esempio, la tradizione di intagliare zucche con volti spaventosi deriva dall’antica pratica celtica di intagliare rape e rape svedesi per allontanare gli spiriti maligni. Il “dolcetto o scherzetto” ha origini in un rituale dove la gente si vestiva da fantasmi e demoni in cambio di cibo e bevande. Col tempo, Halloween si è evoluto in una festa secolare, centrata sulla comunità e sulla celebrazione, con attività come vestirsi in costumi, accendere falò, visitare case infestate, raccontare storie di fantasmi e guardare film horror.

Alcune frasi per la buonanotte a tema Halloween 2023

Mentre ti prepari per la magica notte di Halloween, ecco alcune frasi per augurare ai tuoi cari una serata piena di brividi e divertimento: