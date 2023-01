Un cadavere è stato ritrovato oggi in mare a Bari, sul lungomare del capoluogo pugliese. Il macabro ritrovamento all’altezza di largo Giannella, nei pressi del punto in cui è installata la ruota panoramica, nel pomeriggio di giovedì. Ad accorgersi della presenza del corpo in acqua è stato un passante, che ha segnalato il fatto alle autorità.

Cadavere ritrovato a Bari, si tratterebbe del corpo di una donna anziana

Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale della guardia costiera, che si è occupato del recupero del cadavere. Si tratterebbe del corpo di una donna anziana. Al momento le circostanze che hanno portato al decesso della donna non sono note, ma non viene esclusa l’ipotesi di un suicidio.

Al medico legale il compito di esaminare il corpo per cercare di appurare le cause della morte dell’anziana. I carabinieri hanno ascoltato anche alcune persone che si trovavano nella zona, per capire se vi possano essere testimoni.