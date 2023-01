Caso Cospito, si mobilitano gli anarchici: innalzata la sicurezza a Roma

Sono previste diverse mobilitazioni da parte degli anarchici a seguito degli ultimi sviluppi del caso che coinvolge Alfredo Cospito, ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese, e “trasferito per sicurezza sanitaria”, come ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell’Interno Matteo Piantedosi sulle decisioni del Consiglio dei ministri.

Secondo quanto riportato dal ministro, per Cospito “non cambia il regime carcerario, la scelta del trasferimento è stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria forse la più efficiente in Italia, ma il 41 bis non cambia”. Intanto è stata innalzata a Roma la sicurezza attorno a obiettivi e luoghi sensibili per le previste mobilitazioni da parte degli anarchici dei prossimi giorni. Per sabato è stato annunciato un corteo da Piazza Vittorio al momento non autorizzato.

A tal proposito, il livello di guardia è davvero molto elevato, come ribadisce Tajani: “Lo Stato reagisce con la forza della legge alla violenza di chi ha attaccato beni privati e pubblici, in Italia e all’estero, si è orchestrata una campagna internazionale anarchica contro le istituzioni e contro i beni privati”. Gli fa eco il ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Di fronte alla violenza non si tratta”.