Palermo, sgominata banda di rapinatori con base a Brancaccio

Palermo – Questa mattina, la Polizia di Stato ha eseguito sei misure cautelari nei confronti dei membri di un’associazione per delinquere specializzata in rapine ai danni di istituti di credito.

L’indagine ha avuto inizio dopo una rapina con sequestro di persona presso una filiale CREDEM di Terrasini (Palermo). In seguito all’arresto di quattro autori della rapina, le intercettazioni durante i colloqui in carcere hanno permesso di identificare altre due persone che sono state arrestate oggi. Le intercettazioni hanno anche rivelato l’organizzazione del gruppo, la cassa comune per le famiglie degli associati in carcere, i ruoli di ogni partecipante e la pianificazione di ulteriori reati, tra cui diverse rapine in altri comuni.

Gli associati avevano anche l’intenzione di reinvestire il denaro delle rapine in altre attività, come l’acquisto di droga e beni immobili. Il gruppo era radicato nel quartiere Brancaccio di Palermo ma operava anche fuori dalla Sicilia.