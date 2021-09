Catania-Bari, match di cartello al “Massimino”: ecco come seguirlo

Il big match di Serie C sta per arrivare. Al “Massimino” si gioca Catania-Bari, senza dubbio tra le partite di cartello di questa quarta giornata del campionato di terza serie. Ecco tutte le info su dove vedere la partita in TV in chiaro e in diretta streaming gratis: come seguire l’incontro, e quali potrebbero essere le formazioni che scenderanno in campo.

Dove vedere Catania-Bari in TV in chiaro: come seguire la partita di Serie C

La partita Catania-Bari sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Antenna Sud. L’emittente pugliese permetterà a tutti coloro i quali risiedono in Puglia e in Basilicata di collegarsi per guardare l’incontro di calcio valevole per questa quarta giornata del campionato di Serie C.

Il servizio è completamente gratuito per tutti quelli che, armati del solo televisore, potranno collegarsi con il canale 13 del digitale terrestre.

La diretta TV di Catania-Bari sarà disponibile anche su Sky sul canale Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre trasmessa in diretta streaming dalla piattaforma web Eleven Sports, alla quale gli utenti potranno collegarsi tramite una Smart TV. Questi servizi, tuttavia, sono a pagamento.

Catania-Bari in streaming gratis: dove vederla in diretta

Allo stesso modo sarà possibile guardare Catania-Bari in streaming gratis grazie al portale ufficiale di Antenna Sud. L’emittente, tramite il proprio sito ufficiale, permetterà a tutti di guardare liberamente la partita del “Massimino” senza bisogno di pagare un ticket né di collegarsi ad area riservata.

Lo streaming della partita sarà disponibile anche su Eleven Sports, allo stesso modo della diretta televisiva e con le stesse cifre.

Al “Massimino” una sfida tra due delle piazze più calde del Sud: le probabili formazioni

Sarà una partita importante per entrambe le formazioni. Il Catania cerca il successo casalingo che potrebbe dare una bella iniezione di fiducia ai rossazzurri. Bari che è attualmente a 7 punti in classifica e non vuole smettere di inseguire la vetta. Queste le probabili formazioni della partita.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Ceccarelli, Sipos, Russotto. All. Baldini

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita, Bianco, D’Errico; Botta; Antenucci, Simeri. All. Mignani