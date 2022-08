Sarà Claudio Baglioni a chiudere la rassegna “Un’Estate da Re” a Caserta, in questa estate 2022 (finalmente, di nuovo) ricca di musica. Il celebre cantautore si esibirà nella città campana con un doppio speciale concerto, nella splendida cornice dei cortili della Reggia. Ecco dove comprare i biglietti per il concerto, e tante altre info utili sull’evento musicale.

Le date e gli orari delle esibizioni del cantautore alla Reggia

Tutto pronto per due serate che si preannunciano davvero memorabili. Sono due, come detto, le date delle esibizioni di Claudio Baglioni a Caserta. Il 17 e 18 settembre alle 21:00, il cantautore chiuderà la rassegna “Un’Estate da Re”, che vedrà la partecipazione, in altre date, di tanti altri artisti interessanti, come ad esempio Mario Biondi.

Una cornice meravigliosa, per uno tra gli artisti più amati e di maggior successo di pubblico e di critica nella storia della musica popolare italiana. Con lui ci sarà Geoff Westley, che dirige l’Orchestra Filarmonica ”Giuseppe Verdi” di Salerno.

Biglietti concerto Claudio Baglioni a Caserta, dove acquistarli: i rivenditori Azzurro Service

La rassegna musicale è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

I biglietti per i concerti di Claudio Baglioni a Caserta sono in vendita a partire dalle ore 14:00 di oggi lunedì 8 agosto sul portale ufficiale della manifestazione “Un’Estate da Re”. Sarà possibile comprare i biglietti anche in uno dei punti vendita Azzurro Service sparsi in giro per l’Italia.