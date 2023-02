È uno dei microbiologi dell’Università di Milano, Claudio Bandi, docente ordinario di Microbiologia nel dipartimento di Bioscienze. Un volto importante della scienza italiana, forse non noto ai più, ma di sicuro rilevante per il settore della ricerca. Scopriamo di più sulla sua biografia, la sua carriera, e alcuni tratti della sua vita privata.

La biografia, la carriera e il curriculum del microbiologo

Claudio Bandi è nato a Pavia il 09/02/1962, ed è un microbiologo noto per le sue ricerche sull’evoluzione dei batteri simbionti che vivono all’interno degli insetti. In particolare, le ricerche di Bandi riguardano l’importanza dei batteri simbionti come fattori chiave dell’evoluzione degli insetti e delle loro relazioni con l’ambiente. Ha inoltre studiato i meccanismi molecolari che regolano la simbiosi tra batteri e insetti, e ha sviluppato metodi innovativi per studiare i geni dei batteri simbionti.

Le prime esperienze di Bandi risalgono al 1981, quando ha iniziato a lavorare come coltivatore diretto, coadiutore dell’azienda agricola di famiglia, responsabile della genetica e sanità dell’allevamento di bovine da latte. Nel 1991 ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche, Università degli Studi di Pavia (110/110 e lode). Successivamente, Claudio Bandi ha svolto un Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata all’Università degli Studi di Milano. Dal 1° ottobre 2018 Bandi è Professore Ordinario per il SSD BIO/19 all’Università degli Studi di Milano.

Claudio Bandi ha una moglie e dei figli? Poche news sulla sua vita privata

Sulla vita privata di un professore come Claudio Bandi, tutt’altro che un personaggio pubblico, non conosciamo granché. Non sappiamo se abbia una moglie e dei figli. Dalle informazioni che possiamo ricavare in Rete, sembra che viva a Pavia, la sua città d’origine, dalla quale si sposta per recarsi a Milano in università.

Bandi, che ha firmato decine di pubblicazioni scientifiche, è stato inserito nell’elenco “Top Italian Scientists” per l’area Microbiology.