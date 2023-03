È uno dei medici specializzati in anestesia e rianimazione della Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo, Sonia Tancredi, tra gli ospiti del programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa” nella puntata del 5 marzo. Cerchiamo di scoprire di più su di lei attraverso la sua biografia, la sua carriera, e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è il medico anestesista della Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo

Sono davvero poche le informazioni che abbiamo trovato in rete su Sonia Tancredi, medico anestesista che lavora presso Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo. Abbiamo però rintracciato il suo curriculum, grazie al quale scopriamo come sia nata il 6 dicembre 1969.

Medico anestesista rianimatore specializzato in rianimazione pediatrica e medicina anti-aging, lavora a Bologna dal 2001. Tancredi ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 1996 e la specializzazione in anestesia rianimazione e terapia del dolore nel 2000.

Tra le sue competenze tecniche troviamo:

Anestesia e terapia intensiva pediatrica

Anestesia e terapia intensiva ostetrica

Analgesia in travaglio di parto

Chirurgia robotica

Sonia Tancredi ha un marito e dei figli? Poche news sulla sua vita privata

Se sulla sua vita professionale abbiamo delle news, non sappiamo se Sonia Tancredi abbia un marito e dei figli. Non lo racconterà neppure durante la puntata di Che tempo che fa dove sarà ospite con Roberto Burioni per parlare del naufragio di Cutro, ovviamente in chiave scientifica.