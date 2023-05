Ottenere un passaporto può sembrare un processo complicato, ma seguendo questi semplici passaggi, potrete completarlo rapidamente e senza problemi. Ecco come fare il passaporto online nel 2023: elencheremo i documenti necessari e spiegheremo perché in Italia, effettivamente, non è possibile richiedere un passaporto online, bensì è necessario prenotare un appuntamento in questura per farlo.

Quali documenti servono per fare la richiesta per questo documento

Prima di iniziare, è importante raccogliere tutti i documenti necessari per la richiesta del passaporto. Questi includono:

Documento d’identità valido (carta d’identità o patente di guida)

Codice fiscale

2 fotografie formato tessera recenti e identiche

Ricevuta del pagamento del bollettino MAV (Modulo di Addebito su c/c Postale) per il costo del passaporto

Come fare il passaporto online: ecco perché in Italia non è possibile richiederlo

Al momento, in Italia non è possibile richiedere un passaporto online. Ciò è dovuto principalmente a questioni di sicurezza e alla necessità di verificare l’identità del richiedente in modo accurato. Inoltre, durante il processo di richiesta del passaporto, è necessario rilasciare le impronte digitali, che possono essere fatte solo di persona presso l’ufficio preposto.

Come fare il passaporto velocemente nel 2023: il modo più semplice

Anche se non è possibile richiedere un passaporto online, è comunque possibile velocizzare il processo seguendo questi passaggi:

Raccogliere tutti i documenti necessari prima di recarsi all’ufficio preposto

Verificare che le fotografie siano conformi alle specifiche richieste

Effettuare il pagamento del bollettino MAV prima dell’appuntamento

Poiché, come detto, non è al momento lecito compiere la procedura da remoto, per fare il passaporto è indispensabile richiedere un appuntamento. Per procedere è innanzitutto necessario visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato e seguire le indicazioni per prenotare un appuntamento.

Successivamente, è necessario selezionare la regione e la provincia di residenza, quindi scegliere l’ufficio presso il quale si desidera effettuare la richiesta del passaporto. L’utente deve dunque registrarsi al servizio fornendo un indirizzo email e una password. Dopo aver completato la registrazione, accedere al sistema con le credenziali fornite.

Occorre a questo punto seguire le istruzioni per prenotare un appuntamento, selezionando la data e l’ora disponibili più adatte alle proprie esigenze. Un consiglio è quello di stampare la conferma dell’appuntamento e portarla con sé all’ufficio preposto, insieme a tutti i documenti necessari.