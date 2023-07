Ha ottenuto davvero un grandissimo successo di pubblico il concerto di Clementino a Solofra. Lunedì 10 luglio migliaia di persone hanno affollato la piazza Mercato Grande per assistere allo show del rapper nato ad Avellino, nell’ambito del Summer Tour con cui l’artista sta riempiendo le piazze di tutta Italia.

In un gesto di profonda stima per il luogo che lo ospitava, Clementino ha scelto di indossare durante il concerto un chiodo di pelle, fatto su misura per l’occasione. Un tributo all’antica tradizione conciaria di Solofra, che vanta uno dei più importanti centri di lavorazione della pelle in Europa. Un dettaglio di moda, ma soprattutto un omaggio, quello che l’artista ha voluto realizzare, alla fierezza del territorio.

Tra fan della prima ora e nuovi seguaci, tutti hanno partecipato attivamente allo spettacolo, cantando a pieni polmoni le canzoni più belle del rapper. Il recente singolo di Clementino, al secolo Clemente Maccaro, sta scalando le classifiche e occupando le frequenze delle principali emittenti radiofoniche italiane. “Guardando la luna (Napoli Remix)” è l’ultimo successo del rapper, in tour dallo scorso aprile. Un percorso, quello di Clementino, avviato ad aprile a Conversano (BA), e che si appresta a toccare altre tappe italiane, tra cui Benevento, Bacoli e Rionero in Vulture, oltre a vari altri appuntamenti in altre piazze del Paese.

La serata si è conclusa tra applausi scroscianti e un’ovazione generale per il rapper, che ha saputo creare un legame profondo con il pubblico grazie alla sua presenza scenica e alla sua musica. Il tour estivo di Clementino si preannuncia quindi ricco di altre emozioni e momenti indimenticabili. Grande attesa per le prossime tappe, in cui l’artista promette di continuare a emozionare i suoi fan.