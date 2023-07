Montoro, al via “Notte al Castello” 2023 tra storia, cultura e tradizione

A Montoro è tutto pronto per “Notte al Castello 2023”, un evento imperdibile che si terrà sabato 22 e domenica 23 luglio. La manifestazione si svolgerà sulla collina di San Pantaleone ove sorge il Castello Longobardo ed il Santuario di San Pantaleone.

Questa straordinaria manifestazione è stata creata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montoro in sinergia con la Pro Loco Città di Montoro e la Pro Loco Circolo San Pantaleone, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere la sua ricchezza storica e naturalistica.

L’evento si svolgerà lungo la via che costeggia i ruderi dell’antico Castello Longobardo che sorge nel punto più elevato del colle. Fu edificato dai Longobardi alla frazione Borgo. La prima notizia che si ha del Castello, costruito a scopo difensivo, è contenuta in un documento del 1022. Nel corso del XV secolo il Castello, non più adatto alle esigenze difensive, perse la sua importanza e fu abbandonato. Attualmente si presenta allo stato di rudere.

Il programma per la serata del 22 luglio, che avrà inizio alle 18:30, prevede una mostra estemporanea che permetterà ai visitatori di ammirare opere d’arte locali. Alle 21:00, ci sarà la presentazione del libro “Padri della Patria”, un viaggio nel risorgimento italiano, tra storia e cucina. In occasione della presentazione del libro di Andrea De Simone, ci sarà l’opportunità di gustare il miele dell’azienda montorese Apimelissa, opportunità per immergersi completamente nell’atmosfera del libro e assaporando la deliziosa passione di Giuseppe Garibaldi.

Durante la serata, i partecipanti potranno anche godersi l’Opening act di Sh, un talentuoso rapper, seguito dalla performance della Vinylica Live Band, che allieteranno l’atmosfera con la loro musica coinvolgente.

La serata del 23 luglio sarà altrettanto memorabile, con la compagnia teatrale “Attori per Caso” che porterà in scena la commedia “Una Festa Esagerata”. I visitatori potranno godersi uno spettacolo divertente e coinvolgente. Nel frattempo, sulle mura del Castello, verrà proiettato un cortometraggio realizzato da Alessandro Montone, offrendo un’esperienza visiva unica. Inoltre, durante entrambe le serate, sarà possibile deliziare il palato con i piatti tipici del territorio montorese, una vera e propria esperienza culinaria.

Notte al Castello 2023 è un evento di grande importanza per la comunità locale e per i visitatori, in quanto permette di valorizzare il territorio, promuovere la cultura e l’arte locale, nonché offrire un’esperienza unica che unisca storia, natura, musica e gastronomia. Non perdete l’occasione di partecipare a questa straordinaria Notte al Castello e scoprire tutto ciò che Montoro ha da offrire!

Notte al Castello 2023, il programma completo

22 luglio 2023

Ore 18:30 “Conoscere il Castello” – giochi a cura dell’A.S.D. A C PIANO e mostra estemporanea a cura della Phoenix Academy della prof. Rosetta Vitale

Ore 20:00 Don Michele Romeo, Rettore del Santuario di San Pantaleone, accoglierà i ragazzi delle associazioni.

Ore 21:00 Presentazione del libro “Padri della Patria”, a cura dell’Associazione Borgo Salus

Ore 22:00 Opening act con il rap di SH; a seguire Vinylica Live Band.

23 luglio 2023

Ore 21:00 “Una festa esagerata” a cura della compagnia teatrale “Attori per Caso”.

Sulle mura del Castello sarà proiettato il cortometraggio “Radici”, realizzato dal giovane regista montorese Alessandro Montone in collaborazione con la Pro Loco Città di Montoro.

Durante le serate si potranno degustare piatti tipici del territorio preparati dal ristorante “La Cantina” e dalla “Macelleria Ferrara”.