Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato ha annunciato, in un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, le ultime novitĂ circa l’epidemia da Covid-19 nel comune capofila dell’Agro. Un messaggio, quello di questa domenica mattina, che riporta “alle comunicazioni della fase primaverile in fase di emergenza Covid, per rassicurarvi, dare informazioni complete, e non certo per provocare ansia”.

Torquato: “Movida, massimo rispetto delle norme, altrimenti prenderemo provvedimenti”

Questo il dato attuale: “Nocera registra un complessivo di 42 casi positivi al Covid-19, molto al di sotto di alcuni comuni a noi vicini. Abbiamo nella giornata di sabato acquisito quattro nuovi positivi: tre appartenenti a un unico nucleo familiare, in ragione della provenienza dall’estero di un gruppo di questo nucleo, e un infermiere di Nocera che lavora in un comune fuori regione. Solo due dei 42 casi sono in ospedale, non sono in terapia intensiva, mentre tutte le altre persone positive sono asintomatiche o paucisintomatiche. Le loro condizioni non destano preoccupazione, e sono seguiti dall’ASL”.

Seguono alcune raccomandazioni del primo cittadino:Â “In ragione dell’aumento generale dei casi, e in virtĂš delle disposizioni della Regione Campania e del governo nazionale, raccomando il massimo rispetto delle norme precauzionali, senza deroga. Utilizzo della mascherina anche all’aperto, igienizzazione delle mani, distanziamento”.

Un appello ai locali e ai loro avventori: “Nella movida i ragazzi, in maggior parte, hanno la cattivissima abitudine di raggrupparsi senza precauzioni. In queste condizioni le forze dell’ordine possono esercitare un controllo relativo. Se questa situazione permane, adotteremo misure immediate relative a chiusura anticipata dei locali notturni. Ai gestori raccomando il controllo dei loro avventori”.

Il video dell’intervento di Torquato.