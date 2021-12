Covid, Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre

La Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre. L’ufficialità è arrivata con l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. L’ordinanza sarà valida per quindici giorni e questo comporterà un Natale con restrizioni e se i dati non miglioreranno non si ritornerà nella fascia bianca nemmeno a Capodanno.

La Calabria farà compagnia al Friuli Venezia Giulia e alla provincia autonoma di Bolzano, gialle da due settimane. A stabilire il cambio di colore è stata l’incidenza ben oltre i 100 casi ogni 100mila abitanti ma, soprattutto, il superamento della soglia critica dei posti letto occupati sia nelle terapie intensive (11,8 %) che in area medica(16,8%).

Covid, le altre regioni a rischio zona gialla

Intanto sono cinque le Regioni, attualmente classificate a rischio moderato, ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Si tratta di Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Marche e Veneto.

Rischia per Natale anche la Lombardia, sotto soglia ma al limite sia per le intensive (al 9%) che per i ricoveri ordinari (al 13%). Un punto interrogativo ad ora anche sull’Emilia Romagna, con le terapie intensive occupate al 9% e i reparti ordinari al 10%.