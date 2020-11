La Regione Campania, tramite il proprio presidente Vincenzo De Luca, ha comunicato in via ufficiale la decisione dell’Unità di Crisi sull’attività in presenza nelle scuole. Come annunciato in un post sulla pagina Facebook della massima carica regionale, le attività in classe dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre.

Campania, per gli ordini e gradi scolastici diversi confermata didattica a distanza

Tuttavia, in via preventiva e preliminare, verrà effettuato uno screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Nella stessa nota viene stabilito come per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità abbia ritenuto di dover confermare la didattica a distanza.

Dunque, attività in presenza per servizi dell’infanzia e prime classi scuola primaria dal 24 novembre. Ritornano a scuola gli alunni che frequentano la prima elementare, così come le scuole materne.