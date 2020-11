Coronavirus, il bollettino del 14 novembre: 37.255 nuovi casi su 227.695 tamponi

Nonostante le misure restrittive in tutta Italia, i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 sono ancora molto preoccupanti. Il bollettino di oggi 14 novembre riporta 37.255 nuovi casi su 227.695 tamponi. Le vittime sono 544 in 24 ore, per un totale di 44.683, mentre le terapie intensive salgono a 3.306 (+76). I casi totali da inizio emergenza, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.144.552.

La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia seguita da Piemonte, Veneto e Campania. I numeri dei contagi sono monitorati quotidianamente anche per capire se le misure restrittive introdotte nelle ultime settimane dal governo stanno portando i risultati sperati.

Covid-19, Brusaferro: “Non c’è ancora il calo della curva”

Questa mattina al ministero della Salute si è tenuta la conferenza stampa sull’andamento dell’epidemia, che mostra segnali di miglioramento. Ma il presidente dell’Iss Brusaferro avverte: “Non c’è ancora il calo della curva“. Da domani ci saranno misure ancora più restrittive per alcune regioni: area rossa per Campania e Toscana e area arancione per Emilia-Romagna, Marche e Friuli Venezia Giulia