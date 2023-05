L’atteso evento canoro che corona i sovrani musicali d’Europa, Eurovision 2023, è pronto a incantare gli spettatori a casa e quelli presenti a Liverpool. I primi 10 paesi che hanno guadagnato l’accesso alla finale sono Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Cechia, Israele, Portogallo, Svezia, Serbia e Norvegia. Ma come seguire tutte le serate di Eurovision 2023 in radio? Tutto ciò che c’è da sapere.

Tutto ciò che c’è da sapere sulla kermesse musicale

Eurovision Song Contest 2023 si avvicina rapidamente e quest’anno il voto degli utenti conta più che mai. Le due semifinali, che si terranno il martedì 9 e il giovedì 11 maggio 2023, vedranno il pubblico da casa come l’unico responsabile della selezione dei 20 artisti che passeranno alla finale. Questi artisti, 10 per ogni semifinale, si esibiranno nuovamente nella serata finale del sabato 13 maggio.

Ci sarà inoltre un’innovazione storica: il voto da casa sarà possibile anche per coloro che risiedono in Paesi che non sono direttamente coinvolti nella competizione. Questo sarà reso possibile grazie al lancio di un nuovo sito web dedicato al voto per l’Eurovision.

Le nazioni che hanno iniziato la kermesse: Danimarca, Armenia, Romania, Estonia, Belgio, Cipro, Islanda, Grecia, Polonia, Slovenia, Georgia, San Marino, Austria, Albania, Lituania e Australia.

Come seguire Eurovision 2023 in radio: quali emittenti trasmetteranno in diretta

Come accaduto per il Festival di Sanremo 2023, molti vorranno seguire Eurovision in diretta radio. Gli audaci esibizioni dei cantanti e il talento dei presentatori terranno compagnia a tutti gli ascoltatori. Ma quali stazioni radio trasmetteranno l’evento in diretta? Sappiamo che Rai Radio 2 sarà incaricata della copertura di Eurovision 2023, ma ci aspettiamo che molte altre stazioni seguiranno il festival.

Per chi desidera ascoltare l’evento in streaming, Rai Radio 2 ha predisposto un plugin che permette di connettersi alla stazione radio direttamente da questa pagina. Questo servizio completamente gratuito permetterà a tutti gli ascoltatori di seguire questa importante manifestazione.