Un motivo in più per guardare il Serale di Amici, per appassionarsi alle vicende dei protagonisti del programma e per vivere al meglio la trasmissione. Stiamo parlando del Fantaamici, il gioco dedicato al programma di Maria De Filippi. Scopriamone insieme il regolamento, cosa si vince, come vengono assegnati i punti e i bonus e malus.

Come funziona il gioco dedicato al talent show di Maria De Filippi

Il FantaAmici è un gioco manageriale ispirato al talent show di Maria De Filippi, in cui il giocatore è chiamato a comporre una squadra formata da 5 alunni e 1 professore, utilizzando 1000 monete a disposizione per acquistarli. Ogni componente della squadra ha un prezzo di acquisto indicato dalla sua quotazione.

I punti della squadra dipendono dal comportamento dei giocatori selezionati nella “casetta” durante la durata di Amici. I punteggi assegnati agli allievi e ai professori si baseranno sulle trasmissioni televisive delle puntate del serale e sull’utilizzo dei loro canali social, escludendo i day time e ciò che accade in settimana, salvo eccezioni indicate nel regolamento.

Punti, bonus e malus del Fantaamici

Particolare è l’assegnazione dei punti, dei bonus e dei malus del Fantaamici. Il gioco include anche alcuni minigiochi come Twitter Star, in cui Fantaamici premia il meme/post di Twitter che riceverà il maggior numero di like durante il Serale con un extra di +75 punti. Per partecipare, l’utente deve semplicemente aggiungere l’hashtag #fantaamici al tuo tweet. Il vincitore riceverà un ticket da inserire nell’app per riscattare il premio.

Inoltre, ogni settimana verrà premiato il video su TikTok che riceverà il maggior numero di like con un extra di +75 punti nel minigioco TikTok Creators. Per partecipare, l’utente deve aggiungere l’hashtag #fantaamici e un hashtag che cambierà di settimana in settimana. Tanti altri minigiochi sono inclusi nel gioco.

Nomi squadre Fantaamici: alcune idee divertenti

