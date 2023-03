Pesce d’aprile: frasi, origini, significato e idee per fare scherzi

Il Pesce d’aprile si celebra il 1° aprile di ogni anno ed è un momento in cui si fanno scherzi e burle ad amici e familiari. Le origini di questa festa rimangono un mistero, ma è stata celebrata per secoli da diverse culture e ci sono diverse ipotesi sulla sua nascita. Alcuni la associano all’adozione del calendario gregoriano, mentre altri la collegano a uno scherzo tra Cleopatra e Marco Antonio. Forse potrebbe essere legato ai pescatori che tornavano a mani vuote dopo una giornata di lavoro.

Il “pesce d’aprile” viene festeggiato in molte parti del mondo, non solo in Italia, dove è comunemente associato allo “scherzo del pesce”. In Francia, ad esempio, si usa attaccare pesci di carta sulla schiena di amici e parenti e vedere quanto tempo ci mettono ad accorgersene. In Portogallo, gli scherzi si fanno la domenica e il lunedì prima della Quaresima, quando si lanciano sacchi di farina ad amici e conoscenti. In India, il “Pesce d’aprile” si celebra il 31 marzo e si chiama “Huli”, quando si fanno scherzi ad amici e parenti. In Scozia, ad esempio, la ricorrenza è legala al “Gowkie Day”, giornata dove si attacca un avviso sulla schiena dell’amico che recita “Calciami”.

Se volete festeggiare il “Pesce d’aprile”, vi proponiamo alcune idee di scherzo per rendere la giornata più divertente. Si può provare a spostare gli orologi avanti o indietro di un’ora per confondere le persone, a riempire di caramelle l’ombrello di qualcuno in un giorno di pioggia o a preparare qualche dolcetto con un ingrediente segreto, come il sale o il pepe.

Frasi per il Pesce d’aprile da inviare agli amici

Tu hai sensualità, hai stile, hai intelligenza; tu hai la bellezza, hai fascino, hai un cuore grande, e io… Io ho sbagliato numero! Scusami tanto!

Queste note musicali per dirti, in questo giorno così speciale… Do: dolcemente ti amo. Re: relativamente ti amo. Mi: misteriosamente ti amo.

Wind informa: dal 1° aprile il tuo piano tariffario cambierà e non potrai più usufruire del servizio WhatsApp. Avvisa i tuoi contatti che possono iniziare i festeggiamenti, finalmente non riceveranno più i tuoi messaggi senza senso. Pesce d’Aprile.

Siete bellissimi senza filtri.

Questa è la gionata mondiale della connessione veloce e gratis per tutti: finalmente anche il tuo cervello per un giono potrà essere connesso!

In conclusione, anche se l’origine del “Pesce d’aprile” non è chiara, ciò che è chiaro è che si tratta di un giorno di risate e divertimento. Quindi, non abbiate paura di fare qualche scherzo e godetevi la giornata con i vostri cari.