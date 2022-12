Termina la fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Conosciamo ora le sedici squadre che si giocheranno il trofeo più ambito da ogni giocatore in una fase a eliminazione diretta che si preannuncia da brividi. Si inizia già a guardare quale potrebbe essere la possibile finale dei Mondiali 2022, a fantasticare gli incroci possibili e gli abbinamenti tra le squadre che vorranno giocarsela fino in fondo.

Tabellone Ottavi di Finale Qatar 2022: ecco chi si incrocia

Siamo pronti: sappiamo chi sarà a giocarsi questo Mondiale fino alla fine. O, per lo meno, chi sarà presente agli ottavi di finale. Le prime due di ogni girone hanno conquistato il passaggio del turno. E non sono mancate di certo le sorprese, come il Giappone che vince il girone con Spagna e Germania (quest’ultima clamorosamente eliminata), o il Marocco che trionfa nel gruppo della Croazia, che passa da seconda, e del Belgio, eliminato. La débacle della Danimarca a favore dell’Australia completa un quadro che finalmente si compone. Il tabellone degli ottavi di finale:

Olanda-USA (ottavo di finale 1)

Argentina-Australia (2)

Giappone-Croazia (3)

Brasile-Corea del Sud (4)

Inghilterra-Senegal (5)

Francia-Polonia (6)

Marocco-Spagna (7)

Portogallo-Svizzera (8)

Qual è la possibile finale dei Mondiali 2022? Gli abbinamenti

Ecco il cammino che tutte le squadre dovranno affrontare:

Ai quarti di finale:

Vincente ottavo di finale 1-Vincente ottavo di finale 2 (quarto di finale 1)

Vincente ottavo di finale 3-Vincente ottavo di finale 4 (2)

Vincente ottavo di finale 5-Vincente ottavo di finale 6 (3)

Vincente ottavo di finale 7-Vincente ottavo di finale 8 (4)

Le semifinali:

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 2

Vincente quarto di finale 3-Vincente quarto di finale 4

E dunque, quale potrebbe essere la finale dei Mondiali? Abbiamo già mostrato come il tabellone della Coppa del Mondo sia diviso in due parti. I colpi di scena non sono certo mancati in questa rassegna iridata, e dunque è difficile prevedere come andrà esattamente. Ma è verosimile immaginare come possiamo assistere a un quarto di finale tra Olanda e Argentina, e uno tra Croazia e Brasile da una parte; uno tra Inghilterra e Francia e uno tra Spagna e Portogallo dall’altra. Dunque, in finale non possono incrociarsi Brasile e Argentina, né Spagna e Francia, perché sono dalla stessa parte del tabellone. Ma una finale Brasile-Francia come nel 1998 è possibile. Staremo a vedere.