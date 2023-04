È una delle giornaliste di Rai Sport, Francesca Spaziani Testa, tra i volti dell’informazione dell’emittente di Stato. Inviata sui campi di Serie A (e non solo), ma anche conduttrice televisiva. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia e il suo curriculum, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista di Rai Sport: biografia, carriera e curriculum

Francesca Spaziani Testa è nata nel 1982 a Frosinone, città nella quale ha mosso i primi passi da giornalista, a Ciociaria Oggi. Tantissime le sue esperienze prima di approdare a Sky, dove nel 2011 incomincia un breve percorso di quattro mesi, a cui segue un’esperienza a Repubblica. Altri quattro anni a Sky fino al 2016 per Spaziani Testa, che approda in Rai l’anno successivo.

Qui riesce ad affermarsi grazie alla sua grande competenza e al suo innegabile fascino. Puntuale, cortese, la giornalista vive tutto con grandissima meraviglia, come testimonia un suo post su Twitter: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano… 35 anni fa: “Cosa vuoi fare da grande?” “La giornalista sportiva” Oggi è ancora così. È sempre stato così. Grazie a Rainews24. Grazie a Rai Sport. Grazie a chi ha creduto e crede in me”.

Francesca Spaziani Testa ha un marito e dei figli? La sua vita privata

Una donna davvero riservata, Francesca Spaziani Testa. Ma noi siamo tanto curiosi da aver spulciato sul suo profilo Instagram, scoprendo come abbia un figlio e un compagno. Non sappiamo, tuttavia, se il partner in questione e la giornalista siano sposati, anche perché, come detto, ci sembra che Spaziani Testa sia davvero molto attenta a non lasciar trapelare tutto circa la sua vita privata.