È tra gli ospiti della seconda serata di “Felicissima Sera – All Inclusive“, il programma di Pio e Amedeo, Gerardo Bevilacqua, ex candidato a sindaco di Cerignola (provincia di Foggia). Un personaggio decisamente sopra le righe, protagonista di diversi episodi davvero curiosi. Scopriamo di più su di lui, attraverso alcuni tratti della sua biografia, e alcuni degli avvenimenti a lui legati.

Chi è l’ex candidato a sindaco di Cerignola: la sua biografia

“Un personaggio pubblico, un vecchio candidato sindaco del 2015 di Cerignola (si è candidato anche nel 2021, ndr)”. Ma chi è davvero Gerardo Bevilacqua? È proprio il pugliese a descriversi, attraverso il suo canale YouTube: “Con i suoi modi di esprimersi e di parlare con il suo “dialetto cerignolano”, raccontando la sua vita, i vari problemi del suo paese. Nei suoi modi di fare dice sempre la verità, continua la sua battaglia non arrendendosi mai, ha fatto scalpore con i suoi video. E viene chiamato un vero Ribellione“, citiamo testualmente.

Gerardo Bevilacqua, come detto, è stato in corsa per la carica di primo cittadino della cittadina dauna. “Il popolo di Cerignola non crede più ai politici. Possono solo andare a casa, si sono candidati di nuovo, sempre gli stessi da vent’anni, ma stavolta è difficile, non ce la faranno. Questo è un voto di protesta”, aveva annunciato nel 2021 in piena campagna elettorale.

Gerardo Bevilacqua, tra una sedia lanciata a un giovane e un messaggio a Putin

Ma Gerardo Bevilacqua si è reso anche protagonista di diversi episodi davvero particolari. Come quando rifilò un sonoro ceffone ad un giovane al termine di una cena elettorale in un ristorante, colpendolo con un calcio e, successivamente, con una sedia, nel delirio dei presenti (il video dell’episodio è reperibile su YouTube).

O come quando ha lanciato un messaggio a Putin in occasione dello scoppio della guerra contro l’Ucraina: “Putin? Vieni a Cerignola, e vieni a litigare con me, con le mani, e vediamo chi sei tu e chi sono io. Là si vede, non con le bombe! Vienimi a trovare”.

Nella seconda serata di Felicissima Sera, dunque, vedremo anche l’ex candidato a sindaco di Cerignola. C’è da aspettarsi una lunga serie di gag.