Ancora una puntata da non perdere, quella di “Felicissima Sera – All Inclusive” di stasera. La seconda puntata del programma di Pio e Amedeo mescola ancora artisti di alto livello, musica dal vivo, momenti di comicità irriverente, grandi coreografie e performance. Vediamo insieme la scaletta di Felicissima Sera di venerdì 31 marzo, con tutte le anticipazioni e gli ospiti del programma.

La prima serata del programma di Pio e Amedeo è stata un vero successo

La seconda edizione del programma di Pio e Amedeo, “Felicissima Sera – All Inclusive”, ha debuttato la scorsa settimana con ottimi ascolti. La prima puntata della trasmissione si è aggiudicata la serata con 2.793.000 spettatori totali e una quota di mercato del 19,49% individui e del 24,51% sul pubblico attivo. Il programma ha raggiunto picchi di oltre 4.048.000 telespettatori e una quota di mercato del 23%. Inoltre, ha ottenuto il 33,78% di share sul pubblico 15/34 anni.

Dati decisamente incoraggianti, in una rielaborazione attuale del grande varietà, presentata con la disincantata leggerezza di una delle coppie più irriverenti della televisione, il duo foggiano che, come sempre, nutre un grosso seguito.

Scaletta seconda serata Felicissima Sera All Inclusive: ecco chi sono gli ospiti

Come anticipato, ci saranno tanti ospiti di spessore nella scaletta della seconda serata di “Felicissima Sera – All Inclusive“. Pio e Amedeo propongono il conduttore televisivo Gerry Scotti, la cantante Annalisa, e Fabio Cannavaro, campione del Mondo 2006 con la Nazionale italiana di calcio. La scorsa settimana, invece, Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Gigi D’Alessio, Elisa e Zucchero avevano animato una serata che, come detto, è stata ampiamente seguita dal pubblico da casa.

La trasmissione inizia alle ore 21.45 di venerdì 31 marzo e sarà dunque trasmessa in prima serata da Mediaset. Lo show condotto da Pio D’Antini e Amedeo Grieco non va in onda in diretta, ma è stato registrato. Questo, per soddisfare la curiosità di tanti telespettatori.