Torna in onda Domenica In, condotto da Mara Venier, che anche in questa domenica 2 aprile allieterà i telespettatori. Una puntata, quella di oggi, dedicata a Jerry Calà, che ha avuto un malore nelle scorse settimane. Vediamo insieme, dunque, la scaletta di Domenica In di oggi, con tutti i contenuti della puntata.

Alcune anticipazioni sulla puntata di domenica 2 aprile dedicata a Jerry Calà

In diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, va in onda la 29esima puntata di Domenica In. Anche per questo pomeriggio saranno presenti tanti sono gli ospiti che, insieme a Mara Venier, terranno compagnia al pubblico ormai affezionato al programma, senza dubbio tra quelli più seguiti nella fascia pomeridiana della domenica.

Tanto spazio a Jerry Calà nella puntata di oggi del programma di Mara Venier. Molti amici e colleghi di Calà parteciperanno alla trasmissione, tra cui Ezio Greggio, Christian De Sica, Massimo Boldi, Ivana Spagna, Maurizio Vandelli, Shel Shapiro, Andrea Roncato, il figlio Johnny e in collegamento anche Red Canzian.

Scaletta Domenica In oggi, Mara Venier ospita Valeria Marini, J-Ax e Diodato

Successivamente, Gaia Tortora, giornalista e conduttrice del TG di La7 e figlia di Enzo, presenterà il suo ultimo libro “Testa alta e davanti”. Inoltre, il giornalista Mario Calabresi parlerà del libro “Sarò la tua memoria” insieme ad Andra Bucci, che aiuterà a comprendere l’impatto della Shoah.

Valeria Marini sarà presente con sua madre Gianna e rilascerà una lunga intervista in cui parlerà del rapporto conflittuale con sua madre. Sabrina Salerno, invece, si esibirà con i suoi successi degli anni ’80. Non solo lei a cantare, ma anche altri artisti come J-Ax e Diodato. Un carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita che terrà compagnia ai telespettatori.