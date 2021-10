Il grande appuntamento di questo weekend, con l’Italia che si prepara ad accogliere i leader mondiali nella sua capitale. Il G20 di Roma 2021 è in programma da venerdì 29 ottobre fino a domenica 31 ottobre. Ecco tutte le info sulla chiusura delle strade nel quartiere Eur e dintorni, le notizie sulla viabilità e l’ordinanza della prefettura per le scuole chiuse.

Che cos’è il vertice mondiale che si terrà nella Capitale

Il G20 (o Gruppo dei Venti) è il principale forum per la cooperazione internazionale sugli aspetti più importanti dell’agenda economica e finanziaria internazionale. Riunisce le principali economie avanzate ed emergenti del mondo, e al momento comprende Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, UE, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

I Paesi del G20 insieme rappresentano circa il 90% del PIL mondiale, e verranno rappresentati in questo weekend a Roma dai loro massimi esponenti. Il forum si riunisce ogni anno dal 1999 e comprende, dal 2008, un vertice annuale, con la partecipazione dei rispettivi capi di Stato e di governo.

Quali strade saranno chiuse per il G20 di Roma 2021

Ma quali strade saranno chiuse a Roma per il G20? L’area di massima sicurezza è delimitata dai piani stradali di Piazzale dell’Industria – Cristoforo Colombo – Viale dell’Industria – Viale della Pittura – Via dell’Arte – Via della Musica – Via della Scultura – Viale Rembrandt – Via dell’Architettura – Largo Edmondo Bernacca – Via del Poggio Laurentino – Viale America – Largo Giuseppe Pella – Via Cristoforo Colombo – Viale Europa – Viale Beethoven – Piazzale Asia – Viale Asia – Viale Tostoj – Via Listz – Via Chopin – Via Bizet – Viale della Civiltà del Lavoro – Via Ciro il Grande – Piazzale dell’Agricoltura – Piazzale dell’Industria – Cristoforo Colombo

Scuole chiuse a Roma per il G20: l’ordinanza della prefettura

La prefettura ha deciso per le scuole chiuse a Roma per il G20. Il prefetto della capitale, Matteo Piantedosi, ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado in città per lo svolgimento delle attività didattiche e delle altre attività pomeridiane dalle 16 di venerdì 29 alle 24 di domenica 31 ottobre. Una misura, questa, presa per ragioni di sicurezza oltre che per questioni di viabilità.