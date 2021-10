Tornano le Luci d’Artista a Salerno con l’edizione 2021-2022. Lo spettacolo delle luminarie nella città di San Matteo è pronto a entusiasmare i turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Nella marcia di avvicinamento all’inaugurazione della rassegna, probabilmente prevista per il mese di novembre, iniziano ad affiorare notizie e novità circa uno degli eventi più attesi di tutti, in particolar modo dopo lo stop forzato dello scorso anno causato dalla pandemia.

Un’edizione, questa, in cui si cercherà, in qualche modo, di recuperare anche quanto perduto nell’inverno scorso. Il Comune di Salerno ha deciso di investire sull’acquisto dell’albero di Natale che, differentemente dalle scorse edizioni, non è stato noleggiato. Sarà ancora piazza Portanova la location scelta per l’installazione.

Luci d’Artista a Salerno, l’evento coinvolgerà prevalentemente il centro: le date orientative

Luci d’Artista a Salerno, per questo 2021, coinvolgerà principalmente le vie principali della città. La scelta è stata dettata dalla volontà di dare continuità all’evento, e di controllare maggiormente il territorio, per cercare di evitare eventuali assembramenti. Tuttavia, se il centro sarà il fulcro della rassegna, gli addobbi saranno presenti anche nella zona orientale, dove invece saranno montati il Circo, a Mercatello, e lo Zodiaco, a Pastena. Potrebbe, inoltre, essere allestito anche il Giardino della Minerva assieme alla Villa Comunale. Sapremo sicuramente di più nei giorni a venire.

Quali saranno le date per Luci d’Artista 2021? Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora delle date ufficiali, ma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dato alcune informazioni a riguardo a fine settembre scorso. Il primo cittadino (tra l’altro, confermato alla massima carica comunale) ha così specificato: “Le operazioni di installazione delle Luci d’Artista proseguiranno per tutto il mese di Ottobre. La manifestazione, sostenuta dalla Regione Campania ed organizzata dal Comune di Salerno, si svolgerà dal principio di novembre e fin oltre l’Epifania 2022″.