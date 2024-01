Un caso di Instagram down ora per tantissimi utenti della Rete. Nella serata di oggi, giovedì 25 gennaio 2024, uno dei social network più influenti e frequentati degli ultimi anni, ha mostrato un significativo malfunzionamento. Con migliaia di segnalazioni degli utenti, l’app non ha funzionato correttamente, con particolare riferimento alla visualizzazione delle storie, dove gli utenti si sono trovati di fronte al messaggio “Questa storia non è disponibile”.

Instagram down ora, le segnalazioni di tantissimi utenti

Il problema, etichettato come “Instagram down”, è stato segnalato su Downdetector, una piattaforma nota per il monitoraggio delle disfunzioni dei servizi online. Tra le difficoltà più comuni, gli utenti hanno riferito l’impossibilità di accedere al servizio tramite dispositivi mobili, con un focus specifico sulla visione delle storie. Questa problematica ha impedito a molti di visualizzare i contenuti condivisi dagli altri utenti, mostrando ripetutamente l’errore “Questa storia non è disponibile”.

Fino a questo momento, le cause precise dell’interruzione non sono state identificate, e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Instagram. La mancanza di informazioni ha generato incertezze tra gli utenti, che continuano a segnalare le loro difficoltà.

Downdetector, il software permette di monitorare lo stato del social network

Questo incidente sottolinea l’enorme importanza dei social network nella vita quotidiana. Interruzioni di questo tipo possono avere un impatto significativo su milioni di persone, influenzando non solo la comunicazione personale ma anche le strategie di marketing digitale e le attività commerciali che dipendono da queste piattaforme per interagire con il proprio pubblico.

Per ulteriori aggiornamenti e per monitorare la situazione, si consiglia di consultare la pagina Downdetector su Instagram, dove è possibile trovare informazioni in tempo reale e i commenti degli utenti che forniscono dettagli aggiuntivi sui problemi riscontrati, in particolare sulla persistente difficoltà nella visualizzazione delle storie e sull’errore relativo alle storie.