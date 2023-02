Isole Hawaii: tropicali, vulcaniche, rigogliose, come le desideri

Vulcani, mari cristallini, onde perfette per fare surf, una natura rigogliosa e così pura da essere scelta per girare le scene di Jurassic Park. Queste sono le Isole Hawaii, otto isole di origine vulcanica nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, in un’area che le rende tra le terre emerse più isolate del mondo. Queste isole sono meta ideale per chi pratichi surf o per chi voglia immergersi in una natura selvaggia e tipicamente tropicale, tra il mare e le foreste, senza farsi mancare una visita a uno dei vulcani più attivi del mondo, il Kilauea. Le vacanze alle Hawaii sono un’esperienza che tutti dovrebbero regalarsi: conosciamo meglio questi luoghi speciali.

L’arcipelago delle Hawaii

Partiamo dalle basi: quali sono le isole che compongono l’arcipelago delle Hawaii? Come anticipato, si tratta di otto isole, di cui sei abitate e due disabitate, cui si aggiungono secche, scogli e isolette minori (un tempo vulcani, ora erosi dagli agenti atmosferici).

Queste isole sono:

l’Isola di Hawaii , o Big Island (per evitare confusione), la più grande dell’arcipelago e nota in tutto il mondo per la presenza di diversi vulcani in attività. Il vulcano Kilauea, un pozzo inesauribile di magma che di tanto in tanto tracima seminando distruzione nelle aree circostanti. Ma anche il vulcano Mauna Loa, che erutta di rado e addirittura (visti i suoi 4100 metri di altezza) d’inverno, quando le temperature calano (pur sempre rimanendo calde), si inneva dando anche la possibilità di sciare a turisti e autoctoni;

Maui , l’incontro tra due vulcani, su cui prosperano delle purissime riserve forestali e delle splendide spiagge tropicali;

Kaho’olawe , isoletta vulcanica arida e disabitata;

Lanai , simile a Kaho’olawe ma più grande e abitata;

Moloka’i , grossa striscia di terra che si estende da est a ovest per più di 60 chilometri, fertile e poco densamente abitata;

Oahu , l’isola principale, che ospita la capitale Honolulu e la maggioranza degli abitanti dell’arcipelago. È l’isola più antropizzata e turistica;

Kauai , un’isola incredibilmente boscosa, la più a nord dell’arcipelago;

Niihau , l’isola più occidentale, poco abitata e selvaggia.

Cosa fare alle Hawaii?

Le cose da fare alle Hawaii compongono una lista interminabile: le possibilità sono tantissime e si deve fare una cernita. Per prima cosa, questo arcipelago vanta delle bellissime spiagge, lambite tutto l’anno da acque calde tropicali, che spesso sono mosse al punto giusto per fare del piacevole surf. Ma le Hawaii non sono solo mare: diverse isole vantano rigogliose foreste tropicali, pure e tutte da ammirare.