Manca ormai poco. Sì, poco: l’anticipazione dell’inizio del campionato ha già scatenato tutti i fantallenatori, in vista della prima giornata di Serie A prevista per il prossimo 15 agosto. Siamo già tutti alla ricerca della lista dei giocatori del Fantacalcio 2022-2023: ecco quando esce, con alcune anticipazioni sui ruoli e sulle quotazioni.

Anticipazioni ruoli Fantacalcio 2022-2023 per il Mantra

Siamo già tutti in attesa per questo Fantacalcio 2022-2023. Il calciomercato si è aperto da poco più di una settimana, ma siamo già a caccia delle prime anticipazioni per i ruoli dei nuovi calciatori della Serie A. Su tutti, Angel Di Maria: l’argentino della Juventus sarà con grande probabilità listato come centrocampista, mentre al Mantra potrà avere anche la caratteristica dell’attaccante esterno.

Potrebbero arrivare delle conferme per quanto riguarda i ruoli di Nicolò Zaniolo e Felipe Anderson. I calciatori di Roma e Lazio dovrebbero essere listati entrambi come centrocampisti. Occhi puntati anche su Orsolini, che in questa stagione ha serie probabilità di essere listato centrocampista. Stesso discorso per quanto riguarda il neojuventino Paul Pogba, che al Mantra potrebbe essere centrocampista centrale e mediano. E il milanista Divock Origi? Per lui si aprono le porte della punta centrale.

Quali saranno le quotazioni più alte della prossima stagione

Proviamo intanto a capire quali saranno i giocatori con la quotazione più alta. In porta il top sarà sicuramente Mike Maignan, reduce da una super stagione con il Milan vincitore dello scudetto. In difesa impossibile non pensare a Kalidou Koulibaly del Napoli – qualora rimanesse – ma anche e soprattutto Theo Hernandez, che in virtù dei suoi bonus dovrebbe costare davvero tanto.

A centrocampo battaglia tra Paul Pogba e Sergej Milinkovic-Savic, mentre in attacco il re dovrebbe essere il capocannoniere Ciro Immobile, ma attenzione al rientro di Romelu Lukaku all’Inter.

Quando esce la lista del Fantacalcio 2022-2023 con tutti i giocatori

Ma quando esce la lista del Fantacalcio 2022-2023? Da quello che possiamo apprendere, manca veramente poco alla pubblicazione del listone con tutti i giocatori della prossima stagione. La data prevista per il rilascio del listone ufficiale si aggira intorno al 25-26 luglio, sia per quanto riguarda la lista Classic che quella per il Mantra; attenzione, però, perché un trasferimento importante a cavallo della data d’uscita potrebbe portare ad anticipare o a slittare la stessa.