Il 25 aprile è l’anniversario della Liberazione e una festa nazionale in Italia. In questo giorno, molte scuole e uffici sono chiusi, ma molti supermercati effettuano invece un’apertura straordinaria per permettere ai cittadini di fare acquisti. Tra i supermercati aperti ci sono Carrefour, Esselunga (con alcune eccezioni legate ai singoli negozi) e Coop. Tuttavia, è sempre consigliabile verificare l’effettiva apertura del punto vendita sul sito o sull’app di riferimento. Nel mentre, ecco la lista dei supermercati aperti il 25 aprile 2023.

Lista supermercati aperti il 25 aprile 2023: ecco quali sono

Ecco la lista dei supermercati aperti martedì 25 aprile 2023.

Esselunga: i 172 punti vendita d’Italia saranno aperti dalle 8 alle 20. Rimarranno, invece, chiusi i negozi la Esse e le eccellenze di Esselunga

Aldi: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare)

Bennet: aperto dalle 9 alle 20

Carrefour: aperto dalle 8,30 alle 20 (gli orari potrebbero subire variazioni, da verificare)

Conad: supermercati aperti dalle 7 alle 21

Coop: aperto dalle 8,30 alle 20,30

Eurospin: apertura non ufficializzata formalmente (da verificare)

Il Gigante: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare)

Iper: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare)

Iperal: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare)

MD: aperto, gli orari potrebbero subire variazioni (da verificare)

Lidl: aperta la maggior parte dei punti vendita (dalle 8 alle 21,30)

Pam: aperto dalle 8 alle 21

Penny Market: apertura non ufficializzata formalmente (da verificare)

Unes: aperto dalle 8 alle 22

Le altre grandi catene e gli outlet che non osserveranno chiusura

Le altre catene aperte:

Expert: orario a discrezione del negozio di riferimento

Ikea: aperto dalle 9 alle 21.30

Trony: aperto dalle 9 alle 21

Unieuro: aperti dalle 10 alle 19

