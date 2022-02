Torna una delle fiction Rai più seguite dai telespettatori italiani. È tempo della seconda stagione di Màkari, la produzione made in Sicilia che ha fatto appassionare il pubblico già al suo debutto. Scopriamo insieme dove è girata la serie, qual è la colonna sonora che accompagnerà gli episodi, quante sono le puntate, e qual è il significato della parola Màkari.

La trama della fortunata produzione Rai ambientata in Sicilia

Da lunedì 7 gennaio torna Màkari, una delle più seguite produzioni Rai degli ultimi anni. La fiction diretta da Michele Soavi e liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri, racconta le vicende di Saverio Lamanna, giornalista che è diventato il portavoce di un influente esponente politico del governo, e che viene licenziato in seguito a un’imprecisione sul lavoro.

Lamanna decide così di lasciare Roma e ritornare a Macari, suo paese natale in Sicilia, in provincia di Trapani. È qui che torna a occuparsi della sua più grande passione, quella per la scrittura, che alimenta indagando sui vari casi che gli si presentano davanti in terra sicula.

Dove è girato Makari 2, e qual è la colonna sonora delle puntate

Ma dove è stato girato Màkari 2? La seconda stagione della fiction Rai è stata ambientata in provincia di Trapani, ma anche in altre location della Sicilia, come Agrigento, la Valle dei Templi, Licata e la città di Palermo. La prima stagione, invece, era stata ambientata nella provincia di Trapani, tra il capoluogo, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, Erice, Valderice, Marsala, Buseto Palizzolo, nella baia di Macari, alla tonnara di Scopello, alle cave di marmo di Custonaci, alla riserva dello Zingaro e alla laguna dello Stagnone.

La colonna sonora della prima stagione è stata composta da Ralf Hildenbeutel, mentre la canzone che apre ciascun episodio, intitolata anch’essa Màkari, è interpretata dal gruppo musicale Il Volo; la composizione della stessa è stata assegnata a Ignazio Boschetto, membro del gruppo. La seconda stagione, trasmessa dal 7 al 21 febbraio 2022, si compone di tre episodi.

Cosa vuol dire Makari: il significato e le origini della parola

Il significato della parola Màkari è derivabile dal nome del luogo situato lungo la costa nord-occidentale della Sicilia. Si tratta della baia di Macari, ridotta insenatura naturale che si estende dal lato orientale del Monte Cofano fino a Capo San Vito, nei territori dei comuni di Custonaci e San Vito Lo Capo. La baia è affacciata sul mar Tirreno.

Le puntate della seconda stagione di Màkari sono visibili in replica su Rai Play. La piattaforma di trasmissione di contenuti online della Rai è visibile attraverso Smart Tv, ma anche su pc, tablet e smartphone.