Un brutto episodio, divenuto presto fatto di cronaca di carattere nazionale. Il molestatore di Greta Beccaglia, ora, parlerà dei fatti di sabato 27 novembre direttamente a Le Iene, in un servizio realizzato dalla giornalista Alice Martinelli. La vicenda, infatti, sarà tra quelle protagoniste nella puntata trasmessa nella serata di martedì 30. Il video del servizio sarà disponibile sul portale ufficiale della trasmissione.

Cosa è accaduto dopo Empoli-Fiorentina alla giornalista di Toscana TV

Ma, prima di tutto, ricostruiamo l’episodio. Al termine di Empoli-Fiorentina, la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata in diretta da un uomo, che usciva dallo stadio “Castellani”, dopo la sconfitta della sua squadra. L’individuo in questione, un 45enne marchigiano sostenitore della Fiorentina, ha palpeggiato il fondoschiena di Beccaglia mentre era in diretta per Toscana TV, l’emittente regionale per la quale lavora.

L’episodio è avvenuto a telecamere accese, e la giornalista ha deciso (giustamente) di denunciare l’accaduto. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine, mentre il commissariato di Empoli ha incrociato le immagini riprese dalla stessa emittente della giornalista con altri filmati e con la videosorveglianza del “Castellani”.

Il molestatore di Greta Beccaglia a Le Iene: il servizio sull’uomo che ha palpeggiato la giornalista

Non avrà vita facile l’uomo che ha palpato in diretta Greta Beccaglia. Nonostante le sue scuse, fatte pervenire alla giornalista mediante l’avvocato. Beccaglia non ha voluto arretrare di un millimetro, e ha già annunciato che sarà presente allo stadio per le interviste in Fiorentina-Sampdoria.

Intanto, Le Iene con Alice Martinelli sono intervenute per intervistare il molestatore di Greta Beccaglia. Nel servizio ci sarà la sua versione dei fatti, e presumibilmente una ricostruzione dell’episodio.