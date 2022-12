È morto Joseph Ratzinger. Il papa emerito si spegne all’età di 95 anni. Ratzinger soffriva da tempo di gravi problemi di salute. Le condizioni del papa emerito erano peggiorate negli ultimi giorni. Il suo erede, Papa Francesco, aveva invitato i fedeli alla preghiera per lui.

È morto Joseph Ratzinger: perché si è dimesso Papa Benedetto XVI

Nato in un’umile famiglia bavarese il 16 aprile 1927, a Marktl am Inn, entrò dodicenne in seminario. Joseph Ratzinger iniziò a soli 30 anni una prestigiosa carriera accademica.

È stato arcivescovo di Monaco di Baviera e cardinale nel 1977. Provò a dimettersi in seguito ad alcuni contrasti con la Chiesa, ma Papa Giovanni Paolo II rifiutò. Il 16 aprile 2005 diventò il 264esimo successore di Pietro.

Il 28 febbraio 2013 cessò di essere papa in seguito alle dimissioni: “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”, disse. Ratzinger è stato il primo pontefice a rinunciare al soglio pontificio dopo Gregorio XII (nel 1415, 598 anni prima).