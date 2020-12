Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona in programma Napoli-Torino, gara valida per la 14^giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il match è in programma alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sporto Uno e Sky Sport 256. Napoli-Torino in streaming gratis sarà disponibile solo per gli abbonati alla pay tv satellitare grazie all’applicazione Sky Go che permetterà di guardare la partita live su pc e principali dispositivi mobili.

Telecronaca di Napoli-Torino su Sky Sport sarà affidata a Riccardo Trevisani che sarà affiancato dal commento tecnico di Luca Marchegiani. Gli interventi a bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Francesco Modugno.

Napoli-Torino, info diretta tv e streaming Radio

La sfida tra Napoli e Torino sarà disponibile su Sky Sport sia sul digitale terrestre che sul satellite. In alternativa sarà disponibile anche il servizio mobile offerto dall’applicazione gratuita Sky Go. Per chi non è in possesso di un abbonamento alla pay tv, può rivolgersi al servizio online di NowTv che permette di acquistare il pacchetto giornaliero oppure quello mensile senza l’obbligo di un abbonamento annuale e con la possibilità di disdire in qualsiasi momento il servizio. Napoli-Torino su NowTv sarà disponibile sui principali dispositivi mobili e anche sulle principali Smart Tv grazie all’applicazione integrata.

Napoli-Torino sarà disponibile anche in diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss e su Radio Uno. In alternativa le due radio offrono anche il servizio streaming audio sui rispettivi siti web. Per tutti gli aggiornamenti sul risultato in tempo reale, Napoli-Torino sarà disponibile anche su sito e app Diretta.it.

Napoli-Torino, statistiche e ultime news

La sfida tra gli azzurri di Gennnaro Gattuso e i granata di Marco Giampaolo metterà in palio punti importanti per entrambe le squadre. Il Napoli si trova al terzo posto in classifica con 24 punti mentre il Torino all’ultimo posto con sette punti. I partenopei hanno ottenuto finora 8 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, hanno segnato complessivamente 26 gol e ne hanno subiti 11. Invece il Torino ha ottenuto finora una sola vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 31.

Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per chiudere al meglio il 2020 e dopo un periodo non proprio positivo: gli azzurri sono reduci da due sconfitte di fila contro Inter e Lazio e la vetta della classifica è sempre più lontana con Milan e Inter che non perdono un colpo. Il Torino chiuderà questa sera a Napoli un anno terribile che vede attualmente la compagine granata all’ultimo posto.

Napoli-Torino, le formazioni

Per questa importante gara mister Gattuso ritrova Insigne dopo la squalifica per un turno. A sorpresa il tecnico partenopeo ha convocato sia Koulibaly che Lozano, entrambi usciti malconci dalla sfida contro la Lazio. Il Napoli scenderà in campo contro il Torino con il collaudato modulo 4-2-3-1 con Manolas e Maksimovic al centro della difesa. In attacco spazio ancora a Petagna che sarà supportato da Insigne, Zielinski e Politano.

Giampaolo scenderà in campo al “Maradona” ancora con il 3-5-1-1 con Verdi a sostegno di Belotti, tra i pali torna Sirigu.

Formazioni ufficiali di Napoli-Torino

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti