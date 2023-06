A volte, l’arte e la realtà si sovrappongono in maniere sorprendenti, creando un’eco emotiva attraverso le generazioni. Un esempio perfetto è il fenomeno culturale italiano della “Notte Prima degli Esami“, un momento emblematico della vita degli studenti maturandi in tutta Italia, che ha trovato risonanza nella musica e nel cinema. Ecco dunque alcune frasi del film, con il testo e gli accordi della celebre canzone di Antonello Venditti, per questa notte prima degli esami 2023.

La Storia dell’esame di maturità

Iniziando con un po’ di storia, l’esame di maturità è una prova scolastica fondamentale che segna la fine dell’istruzione secondaria in Italia. Ha origini antiche, risalenti almeno al XVI secolo, quando l’università di Padova istituì per la prima volta un “esame di maturità” come criterio di ammissione. Tuttavia, l’esame come lo conosciamo oggi, con la sua combinazione di prove scritte e orali, è un prodotto del sistema educativo italiano post-Risorgimento.

Notte prima degli esami 2023, il testo della canzone di Venditti

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

E un pianoforte sulla spalla

Come i pini di Roma la vita non li spezza

Questa notte è ancora nostra Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati?

Le bombe delle sei non fanno male

È solo il giorno che muore

È solo il giorno che muore Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

Stasera al solito posto, la luna sembra strana

Sarà che non ti vedo

Da una settimana Maturità, t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno

È fitto il tuo mistero

E il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni americani

Non fermare, prego, le mie mani

Sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese

Quando ti vuoi confessare Notte prima degli esami, notte di polizia

Certo qualcuno te lo sei portato via

Notte di mamme e di papà col biberon in mano

Notte di nonne alla finestra, ma questa notte è ancora nostra Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

Notte di sogni, di coppe e di campioni

Notte di lacrime e preghiere

La matematica non sarà mai il mio mestiere E gli aerei volano alto tra New York e Mosca

Ma questa notte è ancora nostra

Claudia, non tremare, non ti posso far male

Se l’amore è amore Si accendono le luci qui sul palco

Ma quanti amici ho intorno che viene voglia di cantare

Forse cambiati, certo un po’ diversi

Ma con la voglia ancora di cambiare Se l’amore è amore, se l’amore è amore, se l’amore è amore

Se l’amore è amore, se l’amore è amore

Notte prima degli esami 2023, gli accordi della canzone

DO MIm7 LAm DO FA

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra

REm SOL

e un pianoforte sulla spalla

DO MIm7 LAm DO

Come tini di Roma la vita non li spezza

FA REm

questa notte è ancora nostra

SOL

ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati

DO MIm7 LAm DO FA REm

Le bombe delle sei non fanno male è solo il giorno che muore

SOL SOL7

è solo il giorno che muore

DO MIm7 LAm DO FA REm

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza

SOL

tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto

SOL7 DO MIm7 LAm

stasera al solito posto la luna sembra strana

DO FA REm SOL SOL7

sarà che non ti vedo da una settimana

DO MIm7 LAm

Maturità ti avessi preso prima

DO FA REm

le mie mani sul tuo seno e’ fitto il tuo mistero

SOL SOL7

e il tuo peccato originale come quei calzoni americani

DO MIm7 LAm

non fermare ti prego le mie mani

DO FA REm

sulle tue cosce tese chiuse come le chiese

SOL SOL7

quando ti vuoi confessare

DO MIm7 LAm

Notte prima degli esami

DO

notte di polizia

FA REm

certo qualcuno te lo sei portato via

SOL

notte di mamma e di papà col biberon in mano

SOL7

notte di nonne alla finestra

DO MIm7 LAm DO

ma questa notte è ancora nostra

FA REm

notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni

SOL SOL7

notte di sogni di coppe di campioni

DO MIm7 LAm

Notte di lacrime e preghiere

DO FA REm

la matematica non sara’ mai il mio mestiere

SOL SOL7

e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca

DO MIm7 LAm

ma questa notte è ancora nostra

DO FA REm

Claudia non tremare, non ti posso far male

SOL SOL7

se l’amore è amore

DO MIm7 LAm

Si accendono le luci qui sul palco

DO

ma quanti amici attorno

FA REm

che viene voglia di cantare

SOL SOL7

forse cambiati, certo un po’ diversi

DO MIm7 LAm DO FA

ma con la voglia ancora di cambiare

REm SOL SOL7

se l’amore è amore, se l’amore è amore

DO MIm7 LAm DO FA REm SOL DO

Se l’amore è amore, se l’amore è amore, se l’amore è amore.

Alcune frasi celebri dal film di Brizzi

Ecco alcune frasi celebri dal film di Brizzi omonimo.

Quando l’ultimo giorno di scuola dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ultima ora, tu sei convinto che quello sia l’ultimo secondo della tua adolescenza. Senti il bisogno di sottolineare l’evento con una frase storica, tipo: “Che la forza sia con noi!”… oppure “Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo!”… ma soprattutto, hai una grandissima voglia di far saltare il tappo che ti ha chiuso lo stomaco per cinque lunghissimi anni! [si riferisce al suo desiderio di andare a sfogarsi contro il prof. Martinelli] ( Luca ).

( ). [Dopo aver scoperto che il professore che ha appena insultato pesantemente sarà il membro interno all’esame] Quando l’ultimo giorno di scuola dell’ultimo anno di liceo suona la campanella dell’ultima ora, sei convinto che quello sia l’ultimo secondo della tua adolescenza: grandissima cazzata! (Luca)

[Mentre si trova con Claudia nuda nell’armadio] Avrei voluto che la discussione durasse per sempre. Lo so, al posto mio Fonzie l’avrebbe baciata subito, ma purtroppo io non ero Fonzie: ero Richie Cunningham! (Luca)

[Pensando e scrivendo sul suo diario] 9 giugno. Nota positiva: la festa era piena di gente, la musica fighissima e c’era la migliore sangria di tutti i tempi. Nota negativa: sempre la stessa… Cesare! Ultimamente non so che ha, è un po’ troppo nervoso… [viene mostrato Cesare mentre dà una testata a un arbitro che lo ha ammonito giocando a calcio] Ma la nota più negativa è che mancano 12 giorni, 6 ore e 23 minuti agli esami… ma chi l’ha inventata, la maturità? Voglio nome e cognome di quel bastardo! Se non prendo 60, papà [il prof. Martinelli] si taglia le vene… ma poi, ‘sto voto, servirà davvero a qualcosa nella vita? P.S.: ho conosciuto un ragazzo simpatico [Luca] , ma non mi ricordo neanche il nome. Peccato! (Claudia)

[Rivolgendosi a Chicca poco prima che il pullman su cui lei è salita parta per Berlino] Portami un pezzo di muro quando torni… perché torni, vero? (Claudia)

Massimiliano, il mio migliore amico… detiene il record mondiale di nonni morti: trentacinque poveri vecchietti sacrificati per dribblare le interrogazioni. (Luca)

E bravo Luca…! Io la definirei la stronzata del secolo. Lo sai che… se ti promuovono, il prossimo anno l’Ascoli vince la Coppa dei Campioni! […] Famme anda’, va’, che se la Carogna ci vede insieme magari mi boccia pure a me. [chiama la fidanzata] Simo! Simona! E dai, movi ‘ste chiappe! (Massi)

Simona. È l’unica donna al mondo capace di sopportare quel cazzaro di Massi. Praticamente è una santa. (Luca)

Ho anche una migliore amica, Alice. Parlare con lei bevendo uno Yoga alla pera è una delle cinque cose più belle del mondo. (Luca)

L’unico che poteva davvero capirmi era Riccardo, il mio migliore amico. Sì, lo so, l’ho già detto per Massi e Alice, ma ho tre migliori amici, mica si può fare l’hit parade delle amicizie! (Luca)

Ho rivisto quei dieci secondi di Claudia per tutta la notte… Secondo Alice sto diventando un maniaco. Mi sa che c’ha ragione. (Luca)

Vedi, Molinari… Luca… l’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L’importante è quello che provi mentre corri. E per tornare a noi, studia Leopardi […] Se all’esame sei in difficoltà te lo chiedo. (Prof. Martinelli)

Domanda di chimica: se in un pentolone di sugo ci metto un cucchiaino di merda, il sapore si sente? (Massi)

È la storia più vecchia del mondo: lui ama lei, ma lei ama l’altro… e l’altro è quasi sempre il tuo migliore amico. (Luca)

[Dopo aver sentito alla radio che gli esami di maturità sarebbero stati annullati] Dio esiste! (Luca)