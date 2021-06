Un violento nubifragio quello che ha colpito Torino nel corso della giornata di oggi. La tempesta d’acqua ha portato numerosi allagamenti alle strade cittadine: sono moltissimi i corsi e le piazze allagati in città e nei dintorni. Piogge da record nel capoluogo piemontese, dove sono caduti 60 millimetri di acqua in un’ora. Il nubifragio di oggi a Torino è durato circa tre ore; in centro si è trattato del record di intensità di pioggia su 3 ore dal 1928. Il video del temporale.

Nubifragio Torino oggi, temporale da record: maltempo anche in provincia

La clamorosa precipitazione, la cui misurazione dei pluviometri della rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) resta ancora da validare, ha provocato anche l’allagamento di sottopassi e scantinati. Tanti i disagi per i cittadini, provati da una condizione climatica davvero inconsueta, che ha portato, tra le altre cose, anche il repentino abbassamento della temperatura di circa dieci gradi. Per fortuna, non si registrano particolari danni.

L’ondata di maltempo ha colpito in queste ore il Piemonte con una raffica di temporali, che hanno interessato tutta l’area del capoluogo. La fortissima pioggia e le raffiche di vento hanno colpito anche il nord di Torino, tra Ciriè e Brandizzo, dove in un’ora sono caduti oltre 40 mm di pioggia. I temporali si sono manifestati anche nelle province di Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.