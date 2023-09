I Pinguini Tattici Nucleari non perdono tempo. Subito dopo il loro spettacolare concerto al Campovolo di Reggio Emilia, la band italiana ha annunciato un nuovo e attesissimo tour nei palasport, previsto per aprile del 2024. Con 22 show in 11 città diverse, il tour si preannuncia come un evento musicale da non perdere per tutti gli appassionati. Vediamo insieme alcune anticipazioni sull’acquisto dei biglietti, con la possibile scaletta del tour e, soprattutto, le date annunciate.

Quale potrebbe essere la scaletta del tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024

Riccardo Zanotti, il frontman della band bergamasca, ha anticipato che il tour avrà un sapore diverso dai precedenti. “Chiaramente lo show non sarà uguale, a partire dalla scaletta e dalla narrazione. Ne parleremo più avanti. Per ora, vi basti sapere che ci becchiamo l’anno prossimo”, ha dichiarato Zanotti.

È ancora presto per stabilire la scaletta del tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024, ma possiamo già fare alcune anticipazioni in base al fatto che il tour ricalcherà ancora l’album “Fake News”, come è accaduto nel tour negli stadi. Il dado, dunque, è presto tratto!

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley Non sono cool/Scooby doo/L’ultima volta/Verdura/Melting pop

Ridere

Rubami la notte

Ringo Starr

Scrivile Scemo

Pastello Bianco

Le date del prossimo viaggio nella musica dei PTN nei palazzetti

Queste le date del tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024 nei palazzetti.

3 Aprile, Jesolo, “Palazzo del Turismo”

4 Aprile, Jesolo, “Palazzo del Turismo”

8 Aprile, Milano, “Mediolanum Forum”

9 Aprile, Milano, “Mediolanum Forum”

16 Aprile, Torino, “Pala Alpitour”

17 Aprile, Torino, “Pala Alpitour”

23 Aprile, Pesaro, “Vitrifrigo Arena”

24 Aprile, Pesaro, “Vitrifrigo Arena”

26 Aprile, Bologna, “Unipol Arena”

27 Aprile, Bologna, “Unipol Arena”

29 Aprile, Livorno, “Modigliani Forum”

30 Aprile, Livorno, “Modigliani Forum”

2 Maggio, Firenze, “Mandela Forum”

3 Maggio, Firenze, “Mandela Forum”

7 Maggio, Roma, “Palazzo dello Sport”

8 Maggio, Roma, “Palazzo dello Sport”

20 Maggio, Napoli, “Palapartenope”

21 Maggio, Napoli, “Palapartenope”

24 Maggio, Bari, “Palaflorio”

25 Maggio, Bari, “Palaflorio”

28 Maggio, Messina, “Palarescifina”

29 Maggio, Messina, “Palarescifina”

Quando usciranno i biglietti per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024

L’itinerario del tour copre 11 città italiane, offrendo così a un pubblico variegato l’opportunità di partecipare. Ogni tappa promette di essere un evento unico, con la band che si impegna a offrire uno spettacolo mai visto prima.

Le prevendite dei biglietti per il tour dei Pinguini Tattici Nucleari del 2024 scattano lunedì 11 settembre dalle ore 10. Sarà possibile da questa data comprare i tagliandi per assistere alle prossime date.