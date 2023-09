Una nuova era per il reality show più seguito d’Italia. Dopo anni di edizioni incentrate sui “Vip”, Grande Fratello 2023 torna questa sera su Canale 5 con una nuova formula. Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista, promette una stagione che unisce personaggi noti ad altri meno conosciuti, in un tentativo di raccontare storie più autentiche. Scopriamo insieme quando inizia e quando finisce, a che ora è previsto l’inizio e la fine di ogni puntata.

I concorrenti del programma e la novità Cesara Buonamici

Dopo polemiche e critiche ricevute nell’edizione precedente, Signorini fa ammenda. Il conduttore e autore del reality ha ammesso pubblicamente gli errori fatti. “Occorreva resettare”, ha dichiarato durante una recente intervista a “Verissimo”, riconoscendo che la scelta del cast dello scorso anno era stata un errore. Il cambio di rotta è stato quindi imposto dalla direzione di Mediaset per riportare un senso di “normalità” nel programma.

Come opinionista unica di questa edizione, Cesara Buonamici avrà il compito di analizzare le dinamiche all’interno della casa e fornire un punto di vista esterno, ma informato. La sua presenza è vista come un ulteriore passo verso un approccio più maturo e riflessivo al reality.

Tra i 21 concorrenti previsti ci sono nomi noti come Alex Schwazer, e volti nuovi come Vittorio Menozzi, un modello e studente di ingegneria. Questa varietà nel casting è vista come un tentativo di bilanciare la visibilità con storie di vita vissuta.

A che ora finisce ogni puntata del Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 andrà in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5, e sarà anche disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Mediaset Extra fornirà una diretta costante dalla casa, mentre Canale 5 e Italia 1 presenteranno delle pillole dall’interno della casa più spiata d’Italia.

Tutte le puntate, salvo variazioni di palinsesto, inizieranno alle ore 21.20 del lunedì. Ma a che ora finisce ogni puntata del Grande Fratello? Stando a quanto possiamo apprendere dalla programmazione, la trasmissione immediatamente successiva al reality, ovvero l’edizione notturna del TG5, inizia all’1.50. Il programma, dunque, non finirà presumibilmente prima delle due meno venti.