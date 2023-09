In un cambio di programmazione sorprendente, Paolo Del Debbio aggiunge una puntata domenicale alla sua agenda per la nuova stagione 2023/24 di “Dritto e Rovescio“. La decisione arriva in seguito alla pausa temporanea del talk show “Zona Bianca”, permettendo a Rete 4 di mantenere alta la qualità della sua offerta in prima serata. La puntata sarà trasmessa su Rete 4 e anche disponibile in diretta streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle 21.20. Scopriamo insieme scaletta, ospiti e anticipazioni della puntata di Dritto e Rovescio di stasera.

Una puntata domenicale in più per Paolo del Debbio

Il talk show di Paolo Del Debbio è noto per il suo approccio incisivo su temi di politica interna ed estera, economia e questioni sociali. In questo momento storico di tensioni e cambiamenti, il programma si pone come un faro nel panorama mediatico italiano, offrendo analisi dettagliate e una piattaforma per voci autorevoli. Grazie all’aggiunta della puntata domenicale, “Dritto e Rovescio” amplia ulteriormente il suo orizzonte, portando al pubblico un’analisi ancor più completa delle questioni più urgenti.

Scaletta, ospiti e anticipazioni della puntata di Dritto e Rovescio di stasera

La puntata di Dritto e Rovescio di stasera propone un’intervista al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. In un momento critico per la nazione e per l’Europa, il Premier affronterà una serie di temi caldi: dalla gestione dell’immigrazione alla crisi economica, dai dossier internazionali ai progetti legislativi in corso. L’intervista giunge in un contesto di urgenza, con Meloni e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, attualmente a Lampedusa, fronte caldo dell’emergenza migratoria aggravata da recenti eventi in Libia.

Sullo sfondo, altre figure chiave come Matteo Salvini e il Commissario Europeo Paolo Gentiloni offrono i loro commenti, rendendo la puntata una finestra indispensabile sullo stato della politica italiana e internazionale. Non conosciamo ancora gli ospiti che saranno presenti in studio, ma sappiamo che interverranno personaggi della scena politica nazionale e giornalisti.