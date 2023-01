Salerno, tentata rapina al caveau del Monte dei Paschi di corso Vittorio Emanuele II

Una mattinata ad alta tensione, quella che ha vissuto il centro di Salerno. È avvenuto, infatti, un tentativo di rapina alla banca Monte dei Paschi di Siena di corso Vittorio Emanuele II. Alcuni malviventi hanno cercato di entrare nel caveau dell’istituto di credito, ma sono stati messi in fuga dall’allarme.

Tentata rapina al Monte dei Paschi: intervengono i reparti speciali dei carabinieri

I rapinatori sono entrati in azione nella mattinata del sabato, quando hanno provato a svaligiare la banca. Senza successo, come detto, dato che gli allarmi di sicurezza installati all’interno dell’edificio hanno provocato la fuga dei malviventi.

Non è ancora del tutto chiaro quali siano state le modalità con le quali i rapinatori sono riusciti a introdursi nella banca, ma potrebbe trattarsi di un gruppo di professionisti che si è servito della rete fognaria per entrare.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri: in azione anche i reparti speciali, che si sono introdotti all’interno dei locali dell’istituto di credito, chiuso al pubblico nella giornata del sabato. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia, in un contesto di stupore generale, per il clamore suscitato dal fatto e per la centralissima zona in cui è avvenuto.

L’intera area di accesso al Monte dei Paschi è stata interdetta con del nastro per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Partono le ricerche da parte delle forze dell’ordine per risalire ai rapinatori.