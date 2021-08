Sembra esserci del tenero tra due degli atleti più apprezzati dello sport italiano. La schermitrice Rossella Fiamingo, bronzo nella spada a squadre a Tokyo 2020, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto con il nuotatore Gregorio Paltrinieri, argento negli 800 metri stile libero e bronzo nella 10 km alle stesse Olimpiadi nipponiche.

Fiamingo sta trascorrendo le vacanze nella sua Sicilia, e ha da poco festeggiato i suoi ultimi traguardi a cinque cerchi a Taormina. La foto di oggi la ritrae in barca con il Gregorio nazionale, abbracciati in una posa davvero molto dolce.

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sono fidanzati? Gli indizi social

Rossella Fiamingo e Gregorio Paltrinieri sono fidanzati? Al momento sul web non sembrano esserci notizie in tal senso. Ma noi, da bravi curiosi, siamo andati a spulciare tra i commenti della foto sul profilo Instagram di Fiamingo, e abbiamo trovato ‘indizi’ in tal senso: la presentatrice Diletta Leotta, storica amica della schermitrice, ha commentato con un “Belli!”, che lascia presagire come tra di loro ci sia più di un’amicizia. È chiacchiericcio da web, è vero, ma in un’estate italiana come questa, lo sport unisce non solo i cuori degli atleti e quelli dei tifosi, ma fa sbocciare anche l’amore tra i nostri beniamini.