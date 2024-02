Il Festival di Sanremo è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana, un evento che da decenni riunisce davanti ai televisori milioni di spettatori. Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di seguire le serate televisive; per fortuna, grazie alle moderne tecnologie e alle tradizionali radio, è possibile godersi l’intero spettacolo anche solo ascoltandolo. L’edizione 2024, quando il concorso canoro è ormai giunto alla sua 74ª edizione, non fa eccezione, offrendo diverse opzioni per chi preferisce o necessita di vivere l’esperienza in formato audio. Ecco, dunque, dove ascoltare Sanremo 2024 in radio.

Rai Radio 2 si conferma emittente radiofonica ufficiale del Festival

Rai Radio2 si conferma come la radio ufficiale del Festival di Sanremo 2024, promettendo oltre 100 ore di programmazione dedicate all’evento. Questo canale radiofonico, disponibile sul canale 202 del digitale terrestre, trasformerà il periodo dal 5 all’11 febbraio in una vera e propria maratona sanremese.

Ascoltatori di ogni età e gusto musicale potranno sintonizzarsi su una varietà di programmi che spaziano dall’intrattenimento puro, con interviste esclusive ai cantanti in gara, a momenti di approfondimento culturale e musicale.

Programmi come “Radio2 Social Club”, “Non è un paese per giovani”, e “Aspettando Sanremo” saranno solo alcune delle finestre attraverso cui vivere l’emozione del Festival, rendendo Rai Radio2 un compagno di viaggio ideale per chi desidera immergersi completamente nello spirito sanremese, anche senza l’ausilio delle immagini.

Come ascoltare Sanremo 2024 in radio: le alternative per lo streaming audio

Per coloro che cercano alternative alla radio tradizionale o che sono costantemente in movimento, il Festival di Sanremo 2024 si apre al mondo digitale attraverso piattaforme come RaiPlay, sul canale YouTube della Rai e Spotify. RaiPlay offre la possibilità di ascoltare in diretta e on-demand tutti i contenuti del Festival, garantendo un accesso senza precedenti alle performance, alle canzoni in gara e agli approfondimenti.

Inoltre, per chi ama ascoltare e scoprire la musica in maniera più autonoma, le canzoni del Festival saranno disponibili anche su Youtube e Spotify, consentendo a tutti di creare la propria playlist sanremese e di vivere l’esperienza del Festival ovunque si trovi, in qualsiasi momento desideri.